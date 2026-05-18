Ministerio de Salud equipa al Hospital Anita Moreno con moderno ultrasonido oncológico.

La Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno , ubicado en la provincia de Los Santos, cuenta con un nuevo sistema de ultrasonido portátil compacto. Este equipo de alta tecnología permitirá localizar tumores en el hígado, realizar biopsias dirigidas, evaluar neoplasias en la mama y en los ganglios axilares, así como detectar de manera segura el líquido tumoral en el abdomen y en el espacio pleural del tórax para su posterior extracción.

El Ministerio de Salud (MINSA) detalló que con esta adquisición se robustece la atención médica especializada para los pacientes de la región de Azuero, quienes ya no tendrán que viajar a la ciudad de Panamá para realizarse este tipo de estudios especializados. Se estima que la implementación de esta tecnología beneficiará directamente a unos 1,600 pacientes oncológicos de la región.

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, explicó que la compra de este dispositivo fue posible gracias al respaldo del Ballet Nacional del Ministerio de Cultura, cuyos integrantes donaron su talento en una gala benéfica organizada para recaudar los fondos necesarios.

Por su parte, el doctor Julio Javier Santamaría, director médico del Instituto Oncológico Nacional (ION), resaltó el impacto positivo de este refuerzo tecnológico para el Hospital Anita Moreno. El especialista reiteró que la capacidad del dispositivo para guiar la extracción segura de fluidos tumorales en el abdomen y tórax representa un avance significativo en la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes con cáncer que se atienden en esta instalación del interior del país.