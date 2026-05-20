Agroferias del IMA: conozca todas las que se realizarán este jueves

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del jueves 21 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del IMA del jueves 21 de mayo
Coclé
- Casa del Pueblo de Natá, distrito de Natá.
Veraguas
- Predios de la Escuela El Guabal, en Río Luis, distrito de Santa Fe.
- Junta comunal de La Mesa, distrito de La Mesa.
Colón
- Campo de juego del corregimiento de Salud, distrito de Chagres.
Chiriquí
- Cancha comunal de Rincón, distrito de Gualaca.
Panamá
- Parque de Chanis, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.
Herrera
- Cancha comunal de El Ciruelo, distrito de Pesé.
Panamá Oeste
- Casa local de Claras Abajo, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Comarca Ngäbe Buglé
- Casa comunal de Alta Caña, distrito de Besikó.
Los Santos
- Parque de La Plaza en La Colorada, distrito de Los Santos.