Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 17:06

Agroferias del IMA: conozca todas las que se realizarán este jueves

Las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país este miércoles.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del jueves 21 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Herrera, Panamá, Colón, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del IMA del jueves 21 de mayo

Coclé

  • Casa del Pueblo de Natá, distrito de Natá.

Veraguas

  • Predios de la Escuela El Guabal, en Río Luis, distrito de Santa Fe.
  • Junta comunal de La Mesa, distrito de La Mesa.

Colón

  • Campo de juego del corregimiento de Salud, distrito de Chagres.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Rincón, distrito de Gualaca.

Panamá

  • Parque de Chanis, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.

Herrera

  • Cancha comunal de El Ciruelo, distrito de Pesé.

Panamá Oeste

  • Casa local de Claras Abajo, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa comunal de Alta Caña, distrito de Besikó.

Los Santos

  • Parque de La Plaza en La Colorada, distrito de Los Santos.

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