Panamá volverá a ser sede del Congreso de la Lengua en 2028

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que Panamá volverá a ser sede del Congreso de la Lengua en el año 2028, un evento internacional que reúne a importantes figuras y que busca fortalecer la promoción cultural y educativa del país centroamericano.
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Molinar calificó el encuentro como “muy grande y positivo para Panamá” y aseguró que esta será la primera ocasión en que el Congreso Mundial de la Lengua se repita en el país.
Congreso de la Lengua regresará a Panamá
“Es la primera vez que se repite. La primera experiencia fue maravillosa para ambas partes y desde el principio se habló de replicarlo”, expresó la ministra.
La funcionaria indicó que este tipo de actividades fortalecen la promoción cultural, educativa y lingüística de Panamá, además de posicionar al país como un referente regional en materia académica y cultural.
El Congreso Mundial de la Lengua reúne a escritores, académicos, docentes y especialistas internacionales para debatir sobre el presente y futuro del idioma español y la literatura hispana.