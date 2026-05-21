Recuperan cuerpo de menor de 7 años tras naufragio en Veraguas

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizaron el cuerpo sin vida de una menor de siete años que se encontraba desaparecida tras el naufragio registrado en el área de Río Concepción, distrito de Calovébora, al norte de Veraguas.

Tras este hallazgo, los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en ubicar a una última menor de tres años que aún permanece desaparecida. Con este hecho, la cifra de víctimas fatales confirmadas asciende a tres, incluyendo a otra menor de edad y al capitán de la embarcación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057508652093739513&partner=&hide_thread=false Ubican el cuerpo de una menor de 7 años que se mantenía desaparecida tras el naufragio de una embarcación en el área de Río Concepción, distrito de Calovébora. Sigue el operativo de búsqueda de otra menor de 4 años. pic.twitter.com/Le8w6PLY0c — Telemetro Reporta (@TReporta) May 21, 2026

Por otro lado, se informó que los dos hijos sobrevivientes de la tragedia se encuentran bajo observación médica en el Hospital del Niño, en la ciudad de Panamá, luego de que su madre lograra salvarles la vida en medio del siniestro.

Las tareas de búsqueda y salvamento continúan por vía terrestre y acuática de manera conjunta entre el Sinaproc, los estamentos de seguridad y las autoridades locales. Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada únicamente mediante las plataformas oficiales y seguir estrictamente las recomendaciones de prevención.