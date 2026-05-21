Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 13:15

Día del Médico Panameño: ¿por qué se celebra cada 21 de mayo?

Cada 21 de mayo Panamá celebra el Día del Médico Panameño, una fecha dedicada a reconocer la labor, vocación y compromiso de los profesionales de la salud.

Panamá homenajea al medico panameño este 21 de mayo. 

Panamá homenajea al medico panameño este 21 de mayo. 

@minsa

La conmemoración tiene su origen en el año 1951, cuando iniciaron oficialmente las clases y abrió sus puertas por primera vez la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Día del Médico Panameño: vocación y servicio

Cada año, instituciones de salud, universidades y organizaciones médicas realizan actividades y reconocimientos para destacar la importante labor que desempeñan los médicos en el sistema sanitario nacional.

La fecha también busca resaltar la vocación de servicio y el sacrificio de quienes diariamente trabajan en hospitales, centros de salud y clínicas del país brindando atención a miles de pacientes.

Para conocer actividades y comunicados relacionados con esta celebración, la población puede consultar las plataformas oficiales del Ministerio de Salud y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

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