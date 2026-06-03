Pirámide de Chakatín: estos son los números del sorteo miercolito del 3 de junio de 2026

Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 3 de junio del 2026.

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Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1 - 0 - 4 - 3

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 09 - 13 - 16 - 38 - 42 - 31.

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 3 de junio del 2026?

WhatsApp Image 2026-06-03 at 9.27.19 AM Pirámide de Chakatin para este sorteo miercolito del 2 de junio. @chakatinoficial

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 3 de junio a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 3 de junio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.