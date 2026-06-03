Etelvina de Bonagas presenta nueva renuncia a la Unachi

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) , Etelvina Medianero de Bonagas, presentó este martes una nueva carta de renuncia a su cargo ante el Consejo General Universitario.

La decisión se produce en medio de la controversia que rodea a la casa de estudios superiores por las denuncias e investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y financieras.

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La presentación de esta nueva carta ocurre días después de que surgieran versiones encontradas sobre la autenticidad y el alcance de documentos relacionados con una posible dimisión de la rectora.

Rectora de la UNACHI: ¿Por qué renunció Etelvina de Bonagas?

“Presento formalmente mi renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, efectiva a partir del 8 de junio de 2026. Los acontecimientos de las últimas semanas han generado preocupación e incertidumbre dentro y fuera de la comunidad universitaria. Ante esta realidad, considero que corresponde anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria, así como la continuidad de la gestión institucional", señala la nota. “Presento formalmente mi renuncia al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, efectiva a partir del 8 de junio de 2026. Los acontecimientos de las últimas semanas han generado preocupación e incertidumbre dentro y fuera de la comunidad universitaria. Ante esta realidad, considero que corresponde anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria, así como la continuidad de la gestión institucional", señala la nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062129841789448619?s=20&partner=&hide_thread=false Una nueva carta de renuncia al cargo fue enviada este martes por la rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, al Consejo General Universitario de esa entidad, en medio de fuertes cuestionamientos sobre su gestión por supuestas irregularidades. pic.twitter.com/AtSMR4CL0a — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

El caso ha generado amplio debate en distintos sectores de la sociedad panameña, especialmente tras los pronunciamientos de autoridades gubernamentales, docentes, estudiantes y organizaciones vinculadas al ámbito universitario.

En las últimas semanas, las denuncias sobre la gestión de la Unachi han escalado a nivel institucional. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes para que se investiguen presuntas irregularidades detectadas en la universidad.

¿Qué investigaciones enfrenta la Unachi?

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó recientemente que las denuncias no pueden ser ignoradas y sostuvo que las autoridades deben permitir que las investigaciones avancen de manera transparente.

Asimismo, estudiantes y docentes de distintas facultades han solicitado cambios en la administración universitaria y han pedido que los procesos de investigación se desarrollen sin interferencias.

Hasta el momento, el Consejo General Universitario no ha informado públicamente si aceptará la nueva renuncia presentada por Etelvina de Bonagas ni cuáles serán los pasos a seguir dentro del procedimiento institucional.

Se espera que en las próximas horas las autoridades universitarias emitan un pronunciamiento oficial sobre el futuro de la rectoría y el desarrollo de las investigaciones en curso.