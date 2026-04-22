Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 10:54

Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo cierran las urnas para el sorteo de mayo?

Para que los sobres de la Lotería Fiscal sean válidos y puedan participar, deben ser de tamaño carta y de color blanco o manila.

El MEF ya anunció cuáles serán las facturas válidas para la Lotería Fiscal.

El MEF ya anunció cuáles serán las facturas válidas para la Lotería Fiscal.

@DGI
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que las urnas para el depósito de facturas de la Lotería Fiscal 2026 estarán disponibles hasta el próximo 15 de mayo. Los sorteos se realizarán a nivel nacional del martes 19 al jueves 28 de mayo.

Para que los sobres sean válidos y puedan participar, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido los siguientes requisitos obligatorios:

  • Características del sobre: Debe ser de tamaño carta, de color blanco o manila.
  • Información requerida: El participante debe incluir sus datos personales de forma clara (nombre completo, cédula y teléfono).
  • Contenido: Deben incluirse las facturas emitidas dentro del periodo vigente para este sorteo.

Le podría interesar: Lotería Fiscal 2026: DGI anuncia nuevas restricciones y requisitos para participar

Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional 2026

  • Martes 19 de mayo: Región #1
  • Jueves 21 de mayo: Región #2
  • Martes 26 de mayo Región #3
  • Jueves 28 de mayo: Región #4

Distribución Regional de la Lotería Fiscal:

  • Región 1: Panamá.
  • Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.
  • Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.

Lea: Lotería Fiscal 2026: estos son los puntos para ingresar los sobres con facturas

Premios y restricciones de la Lotería Fiscal

  • 10 premios de B/. 1,000.00
  • 10 premios de B/. 5,000.00
  • 5 premios de B/. 10,000.00

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