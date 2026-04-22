Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo cierran las urnas para el sorteo de mayo?

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que las urnas para el depósito de facturas de la Lotería Fiscal 2026 estarán disponibles hasta el próximo 15 de mayo. Los sorteos se realizarán a nivel nacional del martes 19 al jueves 28 de mayo.
- Características del sobre: Debe ser de tamaño carta, de color blanco o manila.
- Información requerida: El participante debe incluir sus datos personales de forma clara (nombre completo, cédula y teléfono).
- Contenido: Deben incluirse las facturas emitidas dentro del periodo vigente para este sorteo.
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Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional 2026
- Martes 19 de mayo: Región #1
- Jueves 21 de mayo: Región #2
- Martes 26 de mayo Región #3
- Jueves 28 de mayo: Región #4
Distribución Regional de la Lotería Fiscal:
- Región 1: Panamá.
- Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.
- Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.
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Premios y restricciones de la Lotería Fiscal
- 10 premios de B/. 1,000.00
- 10 premios de B/. 5,000.00
- 5 premios de B/. 10,000.00