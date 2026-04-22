Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo cierran las urnas para el sorteo de mayo?

¡No dejes pasar la oportunidad de ganar! Tienes hasta el 15 de mayo para participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional. Ese mismo día cierran las urnas, ¡no lo dejes para último momento!



Facturas válidas:

Desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo



Fechas de… pic.twitter.com/qVh7hmUt5K