Empleo en la CSS: Extienden convocatoria para director clave

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) anunció la prórroga del proceso de selección para ocupar el cargo de Director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado. El nuevo plazo para postularse fue extendido hasta el 11 de mayo de 2026.
¿De qué trata la convocatoria por a CSS?
Esta convocatoria busca captar a profesionales panameños altamente capacitados que puedan liderar un área estratégica dentro de la institución, enfocada en:
- Control interno
- Transparencia institucional
- Supervisión de procesos
Se trata de un puesto clave dentro de la estructura de la CSS, vinculado al fortalecimiento de la rendición de cuentas.
¿Dónde y cuándo entregar los documentos?
Los interesados deberán presentar su documentación:
- Fecha límite: 11 de mayo de 2026
- Lugar: Oficinas de la Junta Directiva de la CSS
- Ubicación: Edificio 519, Clayton
- Horario: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Recomendación para aspirantes
Las autoridades recomiendan a los postulantes no esperar hasta el último día, para evitar contratiempos en la entrega de documentos.