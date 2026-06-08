Chiriquí Nacionales -  8 de junio de 2026 - 09:55

CSS realiza jornada extraordinaria de colonoscopias y endoscopias para 200 pacientes en Chiriquí

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla una jornada extraordinaria de gastroenterología en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David, Chiriquí.

CSS desarrolla una jornada extraordinaria en Chiriquí. 

CSS desarrolla una jornada extraordinaria en Chiriquí. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Caja de Seguro Social (CSS) realiza este fin de semana una jornada extraordinaria de colonoscopias y endoscopias en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en David, provincia de Chiriquí.

La actividad beneficia a un total de 200 pacientes que se encontraban en lista de espera para estos procedimientos especializados, considerados fundamentales para el diagnóstico y tratamiento oportuno de diversas enfermedades del sistema digestivo.

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De acuerdo con la CSS, esta jornada forma parte de los esfuerzos para disminuir la mora en la atención médica y mejorar el acceso de los asegurados a estudios especializados.

Las colonoscopias y endoscopias permiten detectar de manera temprana afecciones gastrointestinales, incluyendo lesiones, inflamaciones, úlceras y otros padecimientos que requieren seguimiento médico.

Con este tipo de iniciativas, la institución busca agilizar la atención de los pacientes y fortalecer los servicios de salud especializados en la provincia de Chiriquí, contribuyendo a una mejor calidad de vida para la población asegurada.

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