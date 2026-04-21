Metro de Panamá amplía pruebas dinámicas de la Línea 3 hasta Vista Alegre

El Metro de Panamá informó que, como parte del cronograma de validación de los trenes y sus sistemas integrados de la Línea 3, la primera etapa de pruebas dinámicas del monorriel se extenderá ahora hasta la estación de Vista Alegre.

A través de sus canales oficiales, la institución compartió imágenes de los recorridos de prueba, destacando que el proyecto, que por años fue una demanda histórica de la población en Panamá Oeste, comienza a materializarse de forma progresiva.

Estas evaluaciones son fundamentales para garantizar la seguridad operativa y la sincronización de los sistemas eléctricos y de comunicación antes de su puesta en marcha definitiva.

La semana pasada, el Metro alcanzó un avance histórico con el primer recorrido de prueba del monorriel de la nueva línea. El trayecto se realizó desde el área de Patios y Talleres hasta la estación de Ciudad del Futuro.