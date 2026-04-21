Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 13:19

Alerta en La Joya: reportan arma de fuego en altercado

Autoridades reportan altercado con arma de fuego en la cárcel La Joya. Se activaron protocolos de seguridad.

Situación en La Joya se encuentra bajo control

Situación en La Joya se encuentra bajo control

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre un altercado entre privados de libertad en el Centro Penitenciario La Joya, donde se reportó la presencia de un arma de fuego.

Ante la situación, las autoridades indicaron que:

  • Se activaron los protocolos de seguridad
  • Se busca restablecer el control dentro del centro penitenciario
  • Se prioriza la integridad de las personas en el recinto

Situación en La Joya se encuentra bajo control

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Hasta el momento, no se han detallado:

  • Personas heridas
  • Detalles sobre cómo ingresó el arma

Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido.

El incidente vuelve a poner en el foco la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país, especialmente en La Joya, uno de los más grandes de Panamá.

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