Alerta en La Joya: reportan arma de fuego en altercado

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre un altercado entre privados de libertad en el Centro Penitenciario La Joya, donde se reportó la presencia de un arma de fuego.
Ante la situación, las autoridades indicaron que:
- Se activaron los protocolos de seguridad
- Se busca restablecer el control dentro del centro penitenciario
- Se prioriza la integridad de las personas en el recinto
Situación en La Joya se encuentra bajo control
Hasta el momento, no se han detallado:
- Personas heridas
- Detalles sobre cómo ingresó el arma
Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido.
El incidente vuelve a poner en el foco la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país, especialmente en La Joya, uno de los más grandes de Panamá.