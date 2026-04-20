Abren registro CEPANIM: así puedes solicitar el pago paso a paso

Desde este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la plataforma digital del CEPANIM habilitó su sistema para que familiares o responsables puedan gestionar la solicitud del pago correspondiente a beneficiarios fallecidos.
Contenido relacionado: CEPANIM 2026: estos son los documentos que deben subir a la plataforma
¿Quiénes pueden solicitar el CEPANIM?
El trámite debe ser realizado por el familiar responsable, según el orden de prelación, en caso de que el beneficiario haya fallecido.
Es importante destacar que:
- Si el beneficiario ya recibió el CEPADEM, el proceso puede gestionarse automáticamente dentro del sistema.
Paso a paso para registrarse en la plataforma CEPANIM
Para iniciar la solicitud, sigue estos pasos:
1 Crear una cuenta
- Ingresar a la plataforma oficial
- Registrar un correo electrónico
- Si es fallecido seleccionar (beneficiario difunto)
- Crear una contraseña
Importante mencionar que los campos marcados con * deben ser llenado obligatoriamente.
2 Completar los datos del beneficiario fallecido
Deberás ingresar:
- Número de cédula
- Nombre completo del fallecido
- Datos de los beneficiarios o herederos
3 Seleccionar el lugar de retiro
- Escoger el área o punto donde deseas retirar el pago
4 Adjuntar documentos obligatorios
El sistema solicitará cargar archivos digitales. Entre ellos:
- Certificado de defunción (obligatorio)
- Certificado de matrimonio, copia de cédula (en caso de cónyuge)
- Certificado de nacimiento (en caso de ser hijo)
- Otros documentos que el sistema indique
5 Confirmación del trámite
Una vez completado el registro:
- Recibirás un mensaje de confirmación
- Se te asignará un número para seguimiento
Recomendaciones importantes
- Verifica que los datos ingresados sean correctos
- Asegúrate de adjuntar todos los documentos solicitados
- Guarda el código de confirmación para consultas futuras
Las autoridades habilitaron esta plataforma con el objetivo de agilizar el proceso y evitar largas filas, permitiendo que los familiares puedan gestionar el pago desde cualquier lugar.