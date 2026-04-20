Abren registro CEPANIM: así puedes solicitar el pago paso a paso

Registro CEPANIM: paso a paso para cobrar pago a fallecidos

Desde este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la plataforma digital del CEPANIM habilitó su sistema para que familiares o responsables puedan gestionar la solicitud del pago correspondiente a beneficiarios fallecidos.

El sistema, disponible desde las 8:00 a.m., permite realizar el trámite de forma rápida, digital y sin necesidad de acudir presencialmente , siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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¿Quiénes pueden solicitar el CEPANIM?

El trámite debe ser realizado por el familiar responsable, según el orden de prelación, en caso de que el beneficiario haya fallecido.

Es importante destacar que:

Si el beneficiario ya recibió el CEPADEM, el proceso puede gestionarse automáticamente dentro del sistema.

Paso a paso para registrarse en la plataforma CEPANIM

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "¡La plataforma del CEPANIM estará activadesde hoy a las 8:00 am! Si eres el responsable de solicitar el CEPANIM de un beneficiario fallecido, según el orden de prelación, presta atención. Te mostramos cómo: • Ingresar a la plataforma. • Registrar los datos. • Adjuntar los documentos necesarios. Creamos este espacio especialmente para que puedas gestionar la solicitud de forma digital, rápida y sin complicaciones. #conpasofirme" View this post on Instagram

Para iniciar la solicitud, sigue estos pasos:

1 Crear una cuenta

Ingresar a la plataforma oficial

Registrar un correo electrónico

Si es fallecido seleccionar (beneficiario difunto)

Crear una contraseña

Importante mencionar que los campos marcados con * deben ser llenado obligatoriamente.

2 Completar los datos del beneficiario fallecido

Deberás ingresar:

Número de cédula

Nombre completo del fallecido

Datos de los beneficiarios o herederos

3 Seleccionar el lugar de retiro

Escoger el área o punto donde deseas retirar el pago

4 Adjuntar documentos obligatorios

El sistema solicitará cargar archivos digitales. Entre ellos:

Certificado de defunción (obligatorio)

(obligatorio) Certificado de matrimonio, copia de cédula (en caso de cónyuge)

Certificado de nacimiento (en caso de ser hijo)

Otros documentos que el sistema indique

5 Confirmación del trámite

Una vez completado el registro:

Recibirás un mensaje de confirmación

Se te asignará un número para seguimiento

Recomendaciones importantes

Verifica que los datos ingresados sean correctos

Asegúrate de adjuntar todos los documentos solicitados

Guarda el código de confirmación para consultas futuras

Las autoridades habilitaron esta plataforma con el objetivo de agilizar el proceso y evitar largas filas, permitiendo que los familiares puedan gestionar el pago desde cualquier lugar.