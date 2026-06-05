MINSA reporta significativa reducción de contagios de dengue en San Miguelito

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el distrito de San Miguelito ha registrado una importante reducción en los casos de dengue durante el presente año.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica número 19, el distrito acumula 230 casos confirmados de dengue, una cifra significativamente menor a la registrada durante el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,215 contagios.

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Las estadísticas reflejan una disminución de más de mil casos en comparación con el año anterior, cuando San Miguelito encabezaba las cifras nacionales de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El MINSA destacó que los resultados responden al trabajo sostenido que se ha desarrollado en las comunidades para combatir los criaderos del mosquito transmisor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062938657720271256?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informó que el distrito de San Miguelito reportó hasta la semana epidemiológica #19 230 casos de dengue, logrando una disminución de más de mil contagios en comparación con el mismo período del año pasado, cuando el distrito encabezaba las estadísticas nacionales… pic.twitter.com/Dh0IcmfI3h — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Estrategias de prevención y control por el MINSA

Entre las acciones implementadas por las autoridades de salud se encuentran las visitas casa por casa realizadas por equipos sanitarios para identificar y eliminar posibles focos de reproducción del mosquito.

También se han reforzado las jornadas de fumigación en distintos sectores del distrito y las inspecciones dirigidas a eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

Educación sanitaria y participación comunitaria

El ministerio resaltó además el papel desempeñado por los promotores de salud y el personal de control de vectores, quienes han desarrollado actividades de orientación y educación sanitaria dirigidas a la población.

Estas iniciativas buscan crear conciencia sobre la importancia de mantener patios, viviendas y áreas comunes libres de objetos que acumulen agua.