MINSA reporta significativa reducción de contagios de dengue en San Miguelito

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el distrito de San Miguelito ha registrado una importante reducción en los casos de dengue durante el presente año.
Te puede interesar: San Miguelito: sancionan a taxista captado en video viral mostrando un cuchillo a otro conductor
Las estadísticas reflejan una disminución de más de mil casos en comparación con el año anterior, cuando San Miguelito encabezaba las cifras nacionales de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
El MINSA destacó que los resultados responden al trabajo sostenido que se ha desarrollado en las comunidades para combatir los criaderos del mosquito transmisor.
Estrategias de prevención y control por el MINSA
Entre las acciones implementadas por las autoridades de salud se encuentran las visitas casa por casa realizadas por equipos sanitarios para identificar y eliminar posibles focos de reproducción del mosquito.
También se han reforzado las jornadas de fumigación en distintos sectores del distrito y las inspecciones dirigidas a eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.
Educación sanitaria y participación comunitaria
El ministerio resaltó además el papel desempeñado por los promotores de salud y el personal de control de vectores, quienes han desarrollado actividades de orientación y educación sanitaria dirigidas a la población.
Estas iniciativas buscan crear conciencia sobre la importancia de mantener patios, viviendas y áreas comunes libres de objetos que acumulen agua.