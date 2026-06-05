Metro y MiBus actualizará su sistema de pagos: ¿seguirá funcionando la tarjeta Metrobús?

Los usuarios del transporte público en la ciudad de Panamá están cada vez más cerca de utilizar tarjetas bancarias, códigos QR y aplicaciones móviles para pagar sus viajes en el Metro de Panamá y MiBus .

La empresa SONDA informó sobre la llegada al país de nuevos validadores que formarán parte de la próxima fase de modernización del sistema de recaudo del transporte público masivo.

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Estos dispositivos permitirán ampliar progresivamente las opciones de pago sin contacto, facilitando el acceso al sistema y ofreciendo una experiencia más rápida, flexible y segura para los pasajeros.

Metro de Panamá y MiBus: ¿Qué cambios traerá el nuevo sistema?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042346805849894979?s=20&partner=&hide_thread=false La empresa Sonda anunció la llegada a Panamá de nuevos validadores que forman parte de la próxima etapa de modernización del sistema de pago del transporte público.



Los nuevos validadores están diseñados para habilitar y ampliar progresivamente las opciones de pago sin contacto,… pic.twitter.com/uvD0gJdMsw — Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026

Los nuevos equipos están diseñados para habilitar múltiples formas de pago, entre ellas:

Tarjetas bancarias de débito.

Tarjetas de crédito.

Tarjetas prepago con tecnología EMV.

Pagos mediante códigos QR.

Aplicaciones móviles.

Tarjeta Metrobús.

Otros medios digitales que se incorporen en el futuro.

La iniciativa busca adaptar el sistema de transporte público panameño a las tendencias tecnológicas utilizadas en las principales ciudades del mundo.

Instalación comenzará en junio

SONDA explicó que los nuevos validadores deberán pasar primero por procesos de preparación y certificación de software antes de entrar en operación. Posteriormente, serán instalados de manera progresiva en los buses y Zonas Pagas de MiBus, así como en todas las estaciones del Metro de Panamá.

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La implementación se desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido dentro del proyecto de modernización del sistema de recaudo.

Una evolución tecnológica del transporte público

Según la empresa, esta nueva etapa representa una evolución tecnológica orientada a incorporar soluciones de pago más avanzadas y adaptadas a las nuevas dinámicas de movilidad urbana.

La modernización también permitirá simplificar los procesos de recarga y mejorar la experiencia de los usuarios al momento de utilizar el transporte público.

Víctor Betancourt, gerente general de SONDA Panamá y Guatemala, señaló que la llegada de estos equipos constituye un paso importante hacia un sistema más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de los pasajeros.

Millonaria inversión para modernizar el sistema

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El proyecto es impulsado conjuntamente por el Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y SONDA.

Las autoridades destacan que el nuevo sistema permitirá a los usuarios gestionar sus pagos de forma más sencilla y acceder al transporte público sin depender exclusivamente de una tarjeta física.

Con la incorporación gradual de pagos abiertos, Panamá se encamina hacia un sistema de movilidad más digital, eficiente y conectado, beneficiando a miles de personas que utilizan diariamente el Metro y MiBus.