Caso dietilenglicol en Panamá: Estado deberá indemnizar a víctimas tras fallo judicial

El Órgano Judicial informó que ya se emitieron las primeras sentencias de fondo en las demandas por el caso de intoxicación con dietilenglicol, determinando la responsabilidad del Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS).
Dietilenglicol: Condenan al Estado a pagar indemnización
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La decisión fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que sí existió una falla en el servicio público, al comprobarse la distribución de medicamentos contaminados.
Como resultado:
- Se ordenó el pago de 25,000 dólares a cada una de tres víctimas
- Se reconoció el daño moral, aunque no se acreditaron completamente los daños materiales
Las víctimas beneficiadas en esta primera sentencia son:
- Juan Antonio Cisneros Morán
- Yackeline del Carmen Reyes Anderson
- Cindy del Carmen Guillén Casiano
Avance de los procesos judiciales
La magistrada María Cristina Chen Stanziola detalló que, hasta marzo de 2026:
- 387 procesos (82%) han llegado a etapa de fondo
- 65 casos están en apelación
- Otros se encuentran en fase de pruebas, alegatos o trámites pendientes
Disculpas públicas como medida de reparación
Además de la indemnización económica, el fallo ordena a la CSS:
- Emitir disculpas públicas a las víctimas
- Publicarlas en su sitio web institucional
Estas medidas buscan reconocer el impacto del caso en los afectados.
Reclamos millonarios vs. fallo judicial
En las demandas, los afectados solicitaban hasta 6 millones de dólares por daños materiales y morales.
Sin embargo, el tribunal determinó que:
- No había pruebas suficientes para sustentar el monto total reclamado
- Sí correspondía una compensación por el daño moral sufrido
Indemnización independiente de otros beneficios
El fallo deja claro que estos pagos:
- Son independientes de pensiones o ayudas económicas previas
- No afectan otros beneficios otorgados por el Estado
El caso del dietilenglicol dejó cientos de víctimas en el país y generó cuestionamientos sobre los controles en la producción de medicamentos.
El Órgano Judicial reiteró que cada expediente se evalúa de forma individual para garantizar justicia a los afectados.