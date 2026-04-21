Caso dietilenglicol en Panamá: Estado deberá indemnizar a víctimas tras fallo judicial

El Órgano Judicial informó que ya se emitieron las primeras sentencias de fondo en las demandas por el caso de intoxicación con dietilenglicol , determinando la responsabilidad del Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este caso es considerado uno de los episodios más graves en la historia sanitaria del país.

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Dietilenglicol: Condenan al Estado a pagar indemnización

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La decisión fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que sí existió una falla en el servicio público, al comprobarse la distribución de medicamentos contaminados.

Como resultado:

Se ordenó el pago de 25,000 dólares a cada una de tres víctimas

Se reconoció el daño moral, aunque no se acreditaron completamente los daños materiales

Las víctimas beneficiadas en esta primera sentencia son:

Juan Antonio Cisneros Morán

Yackeline del Carmen Reyes Anderson

Cindy del Carmen Guillén Casiano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046376103544062158?s=20&partner=&hide_thread=false La Corte Suprema de Justicia condenó al Estado panameño y le ordenó pagar una indemnización de B/.25,000.00, por conducto de la Caja de Seguro Social, a Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y a Cindy del Carmen Guillén Casiano, como víctimas de… pic.twitter.com/tbINm5M41r — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Avance de los procesos judiciales

La magistrada María Cristina Chen Stanziola detalló que, hasta marzo de 2026:

387 procesos (82%) han llegado a etapa de fondo

han llegado a etapa de fondo 65 casos están en apelación

están en apelación Otros se encuentran en fase de pruebas, alegatos o trámites pendientes

Disculpas públicas como medida de reparación

Además de la indemnización económica, el fallo ordena a la CSS:

Emitir disculpas públicas a las víctimas

a las víctimas Publicarlas en su sitio web institucional

Estas medidas buscan reconocer el impacto del caso en los afectados.

Reclamos millonarios vs. fallo judicial

En las demandas, los afectados solicitaban hasta 6 millones de dólares por daños materiales y morales.

Sin embargo, el tribunal determinó que:

No había pruebas suficientes para sustentar el monto total reclamado

Sí correspondía una compensación por el daño moral sufrido

Indemnización independiente de otros beneficios

El fallo deja claro que estos pagos:

Son independientes de pensiones o ayudas económicas previas

de pensiones o ayudas económicas previas No afectan otros beneficios otorgados por el Estado

El caso del dietilenglicol dejó cientos de víctimas en el país y generó cuestionamientos sobre los controles en la producción de medicamentos.

El Órgano Judicial reiteró que cada expediente se evalúa de forma individual para garantizar justicia a los afectados.