Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos personas requeridas por homicidio en Chiriquí

La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público, solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de Arian Israel González Pimentel y Lessiel Alexandra Castillo Castillo.
Las investigaciones de las autoridades se derivan de un hecho de violencia registrado el 22 de diciembre de 2025 en el sector de Nuevo San Carlitos, distrito de David, cometido en perjuicio de un hombre y una mujer.
Líneas de atención ciudadana
El Ministerio Público exhorta a la población a reportar cualquier información que permita la localización de estas personas. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a las siguientes líneas telefónicas:
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Sección de Homicidio y Femicidio: 728-4221
Sección de Atención Primaria: 728-4207
Dirección de Investigación Judicial: 728-4207