Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 17:49

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos personas requeridas por homicidio en Chiriquí

Las investigaciones del Ministerio Público se derivan de un hecho de violencia registrado el 22 de diciembre de 2025 en el sector de Nuevo San Carlitos.

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos personas requeridas por homicidio en David

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos personas requeridas por homicidio en David, Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público, solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de Arian Israel González Pimentel y Lessiel Alexandra Castillo Castillo.

Ambos ciudadanos mantienen órdenes de aprehensión por su presunta vinculación con los delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio, robo y asociación ilícita para delinquir.

Las investigaciones de las autoridades se derivan de un hecho de violencia registrado el 22 de diciembre de 2025 en el sector de Nuevo San Carlitos, distrito de David, cometido en perjuicio de un hombre y una mujer.

Líneas de atención ciudadana

El Ministerio Público exhorta a la población a reportar cualquier información que permita la localización de estas personas. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a las siguientes líneas telefónicas:

  • Sección de Homicidio y Femicidio: 728-4221

  • Sección de Atención Primaria: 728-4207

  • Dirección de Investigación Judicial: 728-4207

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