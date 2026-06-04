Pagos de becas del IFARHU se trasladan a Veraguas la próxima semana

El IFARHU indicó los centros de pago en la provincia de Veraguas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará, del 8 al 18 de junio, con el proceso de entrega de cheques correspondientes al último pago de 2025 y el primer pago de 2026. Esta jornada está dirigida a los estudiantes que cuentan con becas y asistencias económicas vigentes en la provincia de Veraguas.

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Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

IFARHU: pagos en Veraguas

Montijo

Santiago

Mariato

San Francisco

La Mesa

Canazas

Santa Fe

Calobre

Atalaya

Documentos para el cobro del IFARHU

Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:

Para el Último Pago 2025:

Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).

Para el Primer Pago 2026:

Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

Recibo de matrícula del año lectivo 2026.

Documentación general (para ambos pagos):

Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.