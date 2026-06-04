Pagos de becas del IFARHU se trasladan a Veraguas la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del 8 al 18 de junio, con el proceso de entrega de cheques correspondientes al último pago de 2025 y el primer pago de 2026. Esta jornada está dirigida a los estudiantes que cuentan con becas y asistencias económicas vigentes en la provincia de Veraguas.
Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
IFARHU: pagos en Veraguas
- Montijo
- Santiago
- Mariato
- San Francisco
- La Mesa
- Canazas
- Santa Fe
- Calobre
- Atalaya
Documentos para el cobro del IFARHU
Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:
Para el Último Pago 2025:
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Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).
Para el Primer Pago 2026:
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Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.
Recibo de matrícula del año lectivo 2026.
Documentación general (para ambos pagos):
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Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.
Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.
Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.