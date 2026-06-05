comarca Ngäbe-Buglé Nacionales -  5 de junio de 2026 - 10:57

SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento en la comarca Ngäbe-Buglé

El SINAPROC concluyó un operativo de asistencia a excursionistas en Altos de Culebra. Cuatro senderistas sufrieron agotamiento y deshidratación.

SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento

SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que dio por finalizado el operativo de búsqueda, seguimiento y asistencia a varios excursionistas que realizaban actividades de senderismo en el sector de Altos de Culebra, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La entidad detalló que la travesía fue iniciada por ocho personas que partieron desde la provincia de Chiriquí con destino a la comarca Ngäbe-Buglé. Durante el recorrido, algunos integrantes del grupo comenzaron a presentar signos de agotamiento físico y deshidratación.

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SINAPROC realiza Aero evacuación de excursionistas

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Como parte de las acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los senderistas, se realizó una aeroevacuación con apoyo de una aeronave privada. El operativo permitió trasladar de manera segura a cuatro excursionistas hasta el aeropuerto Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí.

Según informó el SINAPROC, entre las personas evacuadas se encontraban un ciudadano canadiense y un ciudadano panameño, quienes presentaban agotamiento físico y lesiones en los miembros inferiores producto de la exigente travesía.

La rápida coordinación entre las instituciones involucradas permitió brindar atención oportuna a los afectados y evitar complicaciones mayores.

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