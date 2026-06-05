SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento en la comarca Ngäbe-Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que dio por finalizado el operativo de búsqueda, seguimiento y asistencia a varios excursionistas que realizaban actividades de senderismo en el sector de Altos de Culebra, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La entidad detalló que la travesía fue iniciada por ocho personas que partieron desde la provincia de Chiriquí con destino a la comarca Ngäbe-Buglé. Durante el recorrido, algunos integrantes del grupo comenzaron a presentar signos de agotamiento físico y deshidratación.

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SINAPROC realiza Aero evacuación de excursionistas

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Explica que la travesía fue iniciada por ocho personas desde… pic.twitter.com/AVzXfghrOg — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Como parte de las acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los senderistas, se realizó una aeroevacuación con apoyo de una aeronave privada. El operativo permitió trasladar de manera segura a cuatro excursionistas hasta el aeropuerto Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí.

Según informó el SINAPROC, entre las personas evacuadas se encontraban un ciudadano canadiense y un ciudadano panameño, quienes presentaban agotamiento físico y lesiones en los miembros inferiores producto de la exigente travesía.

La rápida coordinación entre las instituciones involucradas permitió brindar atención oportuna a los afectados y evitar complicaciones mayores.