SINAPROC reporta deslizamiento de tierra en carretera de Santiago

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que atiende un reporte por deslizamiento de tierra ocurrido en la vía que conduce hacia La Colorada, en el sector de Santa Clara, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.
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Área fue acordonada por SINAPROC
Como parte de las acciones inmediatas, el SINAPROC procedió a acordonar la zona afectada para prevenir incidentes y reducir riesgos mientras se desarrollan las labores de atención.
Las autoridades mantienen vigilancia en el sector debido a que las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos de tierra o caída de material sobre la carretera.
Coordinan remoción de tierra y escombros
La institución informó que se estableció coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar la remoción de tierra, piedras y ramas que quedaron sobre la vía producto del deslizamiento.
Estos trabajos buscan restablecer las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular y evitar mayores afectaciones a la circulación en esta importante ruta de la provincia de Veraguas.