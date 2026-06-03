SINAPROC reporta deslizamiento de tierra en carretera de Santiago

SINAPROC y MOP atienden deslizamiento en el sector de Santa Clara

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que atiende un reporte por deslizamiento de tierra ocurrido en la vía que conduce hacia La Colorada, en el sector de Santa Clara, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Tras recibir la alerta, unidades de la entidad se trasladaron al lugar para evaluar la situación y adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a conductores y residentes del área.

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Área fue acordonada por SINAPROC

Como parte de las acciones inmediatas, el SINAPROC procedió a acordonar la zona afectada para prevenir incidentes y reducir riesgos mientras se desarrollan las labores de atención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062253596414967933?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama atiende un reporte por deslizamiento de tierra en la vía que conduce hacia La Colorada, en el sector de Santa Clara, en Santiago.



Se procedió a acordonar el área afectada y coordinar con el @MOPPma la remoción de tierra, piedras y ramas. pic.twitter.com/G580Gto66W — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

Las autoridades mantienen vigilancia en el sector debido a que las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos de tierra o caída de material sobre la carretera.

Coordinan remoción de tierra y escombros

La institución informó que se estableció coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar la remoción de tierra, piedras y ramas que quedaron sobre la vía producto del deslizamiento.

Estos trabajos buscan restablecer las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular y evitar mayores afectaciones a la circulación en esta importante ruta de la provincia de Veraguas.