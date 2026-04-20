CEPANIM: reactivan la plataforma y beneficiarios ya pueden registrarse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la ciudadanía que la plataforma para solicitar el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se mantiene activa y disponible.

La entidad reiteró que el proceso de registro puede realizarse de forma digital mediante los enlaces oficiales habilitados.

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Enlaces oficiales para solicitar CEPANIM

El MEF indicó que los usuarios deben ingresar únicamente a los siguientes sitios:

Es importante verificar que se trate de páginas oficiales para evitar inconvenientes o fraudes.

Proceso “sencillo y ágil”

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Según el comunicado, el trámite ha sido diseñado para que los beneficiarios puedan:

Registrarse fácilmente

Cargar documentos requeridos

Completar la solicitud en línea

El MEF destacó que la plataforma busca facilitar el acceso sin necesidad de acudir presencialmente.

Contexto: alta demanda en el sistema

El anuncio se da en medio de reportes de usuarios que han experimentado dificultades para ingresar, debido al alto volumen de solicitudes desde su activación.

El MEF reiteró su compromiso de ofrecer herramientas digitales accesibles y eficientes, que permitan agilizar los trámites para los ciudadanos.