CEPANIM: reactivan la plataforma y beneficiarios ya pueden registrarse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la ciudadanía que la plataforma para solicitar el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se mantiene activa y disponible.
Contenido relacionado: IFARHU 2026: cómo descargar el formulario socioeconómico paso a paso
Enlaces oficiales para solicitar CEPANIM
El MEF indicó que los usuarios deben ingresar únicamente a los siguientes sitios:
Es importante verificar que se trate de páginas oficiales para evitar inconvenientes o fraudes.
Proceso “sencillo y ágil”
Según el comunicado, el trámite ha sido diseñado para que los beneficiarios puedan:
- Registrarse fácilmente
- Cargar documentos requeridos
- Completar la solicitud en línea
El MEF destacó que la plataforma busca facilitar el acceso sin necesidad de acudir presencialmente.
Contexto: alta demanda en el sistema
El anuncio se da en medio de reportes de usuarios que han experimentado dificultades para ingresar, debido al alto volumen de solicitudes desde su activación.
El MEF reiteró su compromiso de ofrecer herramientas digitales accesibles y eficientes, que permitan agilizar los trámites para los ciudadanos.