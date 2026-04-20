IFARHU 2026: cómo descargar el formulario socioeconómico paso a paso

IFARHU 2026 para el Concurso General de Becas

Los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) deben completar uno de los requisitos clave del proceso: la descarga del formulario socioeconómico. Este documento es esencial para continuar con la evaluación y evitar retrasos en el trámite.

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Paso a paso para descargar el formulario socioeconómico

Si necesitas obtener tu documento, sigue estos pasos:

1 Ingresa al sitio oficial

Accede a la página web del IFARHU: IFARHU Panamá

2 Busca la sección correspondiente

Dentro del portal, ubica la sección del:

Concurso General de Becas 2026

O área de formularios / trámites

3 Descarga el formulario

Selecciona el formulario socioeconómico y descárgalo en tu dispositivo para completarlo.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "¿Necesitas descargar tu formulario socioeconómico del IFARHU? Aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso de manera rápida y sencilla. •Ingresa al sitio web oficial •Busca la sección correspondiente •Descarga tu documento fácilmente Evita contratiempos y realiza tu trámite con tiempo. Página oficial: www.ifarhu.gob.pa #IFARHU #Becas #Panamá #Estudiantes" View this post on Instagram

Recomendaciones importantes

Verifica que tus datos estén correctos antes de enviarlo

Descarga el documento desde la página oficial

Realiza el proceso con anticipación para evitar inconvenientes

Un paso clave en el proceso

El formulario socioeconómico permite al IFARHU evaluar la situación del estudiante y su entorno, siendo un requisito fundamental dentro del proceso de becas.