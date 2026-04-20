IFARHU 2026: cómo descargar el formulario socioeconómico paso a paso

Los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) deben completar uno de los requisitos clave del proceso: la descarga del formulario socioeconómico. Este documento es esencial para continuar con la evaluación y evitar retrasos en el trámite.
Paso a paso para descargar el formulario socioeconómico
Si necesitas obtener tu documento, sigue estos pasos:
1 Ingresa al sitio oficial
Accede a la página web del IFARHU: IFARHU Panamá
2 Busca la sección correspondiente
Dentro del portal, ubica la sección del:
- Concurso General de Becas 2026
- O área de formularios / trámites
3 Descarga el formulario
Selecciona el formulario socioeconómico y descárgalo en tu dispositivo para completarlo.
Recomendaciones importantes
- Verifica que tus datos estén correctos antes de enviarlo
- Descarga el documento desde la página oficial
- Realiza el proceso con anticipación para evitar inconvenientes
Un paso clave en el proceso
El formulario socioeconómico permite al IFARHU evaluar la situación del estudiante y su entorno, siendo un requisito fundamental dentro del proceso de becas.