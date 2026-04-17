Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 14:21

Concurso General de Becas del IFARHU: qué documentos debes entregar desde este lunes

El IFARHU enfatiza que la documentación del Concurso General de Becas 2026 varía según el nivel académico.

Documentos debes entregar del Concurso General de Becas.

Documentos debes entregar del Concurso General de Becas.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) definió la lista de documentos obligatorios que los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 de primaria, premedia, media y nivel universitario deben presentar a partir de este lunes 20 de abril.

La institución enfatiza que la documentación varía según el nivel académico, por lo que es fundamental llevar los juegos de copias completos.

Concurso General de Becas 2026: documentos para primaria y secundaria

  • Una (1) foto tamaño carné
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil, certificado de nacimiento del estudiante o cédula en caso de ser mayor de edad (Nacionales).
  • Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
  • Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
  • Dos (2) copias de boletín del año anterior con sello fresco (2025).
  • Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
  • La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
  • Declaración Jurada Socioeconómica.
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Documentos para estudiantes de primaria y secundaria.

Documentos para estudiantes de primaria y secundaria.

Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica

  • Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa.
  • Diríjase a la sección " Concurso General de Becas".
  • Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".
  • Descargue e imprima el documento de forma gratuita

Para verificar los documentos de los niveles universitarios, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ifarhu-actualiza-documentacion

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