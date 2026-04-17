Concurso General de Becas del IFARHU: qué documentos debes entregar desde este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) definió la lista de documentos obligatorios que los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 de primaria, premedia, media y nivel universitario deben presentar a partir de este lunes 20 de abril.
Concurso General de Becas 2026: documentos para primaria y secundaria
- Una (1) foto tamaño carné
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil, certificado de nacimiento del estudiante o cédula en caso de ser mayor de edad (Nacionales).
- Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior con sello fresco (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Declaración Jurada Socioeconómica.
Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica
- Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa.
- Diríjase a la sección " Concurso General de Becas".
- Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".
- Descargue e imprima el documento de forma gratuita
Para verificar los documentos de los niveles universitarios, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ifarhu-actualiza-documentacion