Thomas Christiansen revela cómo avanza la recuperación de Coco Carrasquilla

El director técnico de la Selección Mayor de Panamá, Thomas Christiansen , compareció ante los medios de comunicación en la antesala del partido amistoso de este miércoles contra República Dominicana, compromiso que marcará la despedida del onceno nacional ante su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez previo a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia de prensa, trajo tranquilidad al entorno de la "Marea Roja" al abordar la situación médica de varios futbolistas clave que arrastran molestias físicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061927190346756503&partner=&hide_thread=false "Todos están bajo el plan que se ha propuesto para estos casos, hoy Azarías va a practicar casi todo, y -Adalberto- Carrasquilla y Luis Mejía diferenciados. Aníbal también ha estado evolucionando favorablemente y se va a incorporar al equipo en San Luis", Thomas Christiansen,… pic.twitter.com/6pIF01hv1r — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Reporte médico del Coco Carrasquilla y otros jugadores

Christiansen detalló la evolución de los seleccionados que se encuentran entre algodones:

Adalberto "Coco" Carrasquilla: El mediocampista, quien encendió las alarmas tras sufrir una lesión durante la final de la Liga MX con los Pumas, avanza de forma muy favorable en su proceso de rehabilitación.

Luis Mejía, Aníbal Godoy y Azarías Londoño: Christiansen indicó que los tres experimentados jugadores, quienes también forman parte de la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, avanzan a muy buen ritmo en sus respectivas fases de recuperación.

El técnico enfatizó que el cuerpo médico ha manejado las cargas de manera minuciosa, confirmando que cada uno de los futbolistas ha contado con su propio periodo y plan personalizado de recuperación para garantizar que lleguen al 100 % al debut mundialista.