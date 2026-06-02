Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 16:56

Alcaldía de Panamá habilita buzones para donar ropa y libros

La Alcaldía de Panamá Solicita el apoyo de la ciudadanía para la entrega de libros, los cuales pueden ser nuevos o usados.

Alcaldía de Panamá habilita buzones para donaciones.

Alcaldía de Panamá habilita buzones para donaciones.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con el objetivo de impulsar programas de apoyo social y fomentar la cultura, la Alcaldía de Panamá informó que ha habilitado buzones especiales para la recolección de donaciones de ropa y material de lectura dirigidos a la comunidad.

Los ciudadanos podrán aportar ropa destinada a caballeros, damas y niños. Como único requisito para garantizar una logística ordenada, el Municipio solicita que las prendas sean entregadas dentro de bolsas debidamente etiquetadas según el tipo de ropa y la edad a la que corresponda.

De forma simultánea, la alcaldía solicita el apoyo de la ciudadanía para la entrega de libros, los cuales pueden ser nuevos o usados, siempre que se encuentren en buen estado.

Ubicación de los buzones para la recolección de ropa

  • Don Bosco - Complejo Deportivo Roberto Kelly
  • Juan Díaz - Parque Heliodoro Patiño
  • Mercado Municipal de Alcalde Díaz
  • Vía Argentina - Parque Andrés Bello
  • Parque Urracá
  • San Francisco - Gimnasio Heliodoro Patiño
  • Parque Lefevre - Gimnasio Gringo de la Guardia
  • Tumba Muerto - Multimax
  • Mercado Municipal - San Felipe Neri
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061918312397783083&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá inicia entrega de calcomanías vehiculares temporales de junio 2026

Alcaldía de Panamá permitirá extender horarios de bares y restaurantes durante el Mundial 2026

Alcaldía de Panamá niega venta de terrenos del CEDI en Parque Lefevre

Recomendadas

Más Noticias