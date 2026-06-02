Alcaldía de Panamá habilita buzones para donar ropa y libros

Alcaldía de Panamá habilita buzones para donaciones.

Por Ana Canto Con el objetivo de impulsar programas de apoyo social y fomentar la cultura, la Alcaldía de Panamá informó que ha habilitado buzones especiales para la recolección de donaciones de ropa y material de lectura dirigidos a la comunidad.

Los ciudadanos podrán aportar ropa destinada a caballeros, damas y niños. Como único requisito para garantizar una logística ordenada, el Municipio solicita que las prendas sean entregadas dentro de bolsas debidamente etiquetadas según el tipo de ropa y la edad a la que corresponda.

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De forma simultánea, la alcaldía solicita el apoyo de la ciudadanía para la entrega de libros, los cuales pueden ser nuevos o usados, siempre que se encuentren en buen estado. Ubicación de los buzones para la recolección de ropa Don Bosco - Complejo Deportivo Roberto Kelly

Juan Díaz - Parque Heliodoro Patiño

Mercado Municipal de Alcalde Díaz

Vía Argentina - Parque Andrés Bello

Parque Urracá

San Francisco - Gimnasio Heliodoro Patiño

Parque Lefevre - Gimnasio Gringo de la Guardia

Tumba Muerto - Multimax

Mercado Municipal - San Felipe Neri Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061918312397783083&partner=&hide_thread=false .@Panamaalcaldia recuerda los puntos de ubicación de los buzones de recolección de ropa. También pueden depositar libros nuevos o en buen estado. pic.twitter.com/x2tFpUGNxb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026