Alcaldía de Panamá habilita buzones para donar ropa y libros

Con el objetivo de impulsar programas de apoyo social y fomentar la cultura, la Alcaldía de Panamá informó que ha habilitado buzones especiales para la recolección de donaciones de ropa y material de lectura dirigidos a la comunidad.
De forma simultánea, la alcaldía solicita el apoyo de la ciudadanía para la entrega de libros, los cuales pueden ser nuevos o usados, siempre que se encuentren en buen estado.
Ubicación de los buzones para la recolección de ropa
- Don Bosco - Complejo Deportivo Roberto Kelly
- Juan Díaz - Parque Heliodoro Patiño
- Mercado Municipal de Alcalde Díaz
- Vía Argentina - Parque Andrés Bello
- Parque Urracá
- San Francisco - Gimnasio Heliodoro Patiño
- Parque Lefevre - Gimnasio Gringo de la Guardia
- Tumba Muerto - Multimax
- Mercado Municipal - San Felipe Neri