Alcaldía de Panamá habilita paradas inteligentes cerca de la UTP, beneficiando a estudiantes y docentes

Como respuesta inmediata a las constantes denuncias de robos e inseguridad reportadas por estudiantes y usuarios del transporte público, el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, entregó el lunes dos nuevas paradas inteligentes de la marca de ciudad MUPA en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Este proyecto forma parte de las promesas de gestión de la actual administración alcaldicia, la cual busca transformar los espacios públicos tradicionales en zonas tecnificadas para reforzar la seguridad ciudadana y la conectividad urbana.

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Las nuevas estructuras operarán bajo el concepto de Puntos Seguros Inteligentes, con un enlace directo y permanente las 24 horas, los 7 días de la semana (24/7), al sistema de videovigilancia SIVIMUPA y a la línea de atención ciudadana 150, optimizando los tiempos de respuesta policial y médica ante emergencias.

Para garantizar la protección de los usuarios, cada parada cuenta con:

Cámaras de alta definición HD/PTZ con capacidad de paneo, inclinación y zoom.

Botón de pánico e intercomunicadores de emergencia de acceso inmediato.

Iluminación LED de alta potencia y monitoreo analítico en tiempo real.

Conectividad y servicios al ciudadano

Además del blindaje en seguridad, la infraestructura urbana añade valores agregados de conectividad gratuita y servicio utilitario para las miles de personas que transitan por la zona:

Acceso digital: Red de WiFi gratuito de alta capacidad con respaldo de conectividad 4G/5G.

Estación de carga: Puertos integrados USB-A y USB-C para dispositivos móviles.

Información en tiempo real: Pantallas digitales dinámicas que desplegarán datos de rutas de buses, horarios, alertas meteorológicas o de emergencia y mensajes de interés comunitario.

La iniciativa beneficiará diariamente a una población flotante de entre 5,000 y 9,000 personas, compuesta en su mayoría por estudiantes universitarios, personal docente, administrativos y usuarios regulares del sector de la Vía Centenario.

La habilitación tecnológica de ambas estructuras requirió una inversión municipal de B/. 19,359.57. Por su parte, la empresa concesionaria de mobiliario urbano JCDecaux aportó la infraestructura física y las adecuaciones eléctricas sin costo alguno para el Municipio de Panamá, consolidando un modelo de cooperación público-privada en beneficio de la comunidad.