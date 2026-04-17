Concurso General de Becas 2026: centros de recepción de documentos del 20 al 24 de abril

IFARHU - recepción de documentos del Concurso General de Becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 20 de abril iniciará formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados desde el lunes hasta el viernes 24 de abril.

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Provincia de Coclé

Olá: El Copé, El Palmar, La Pava y El Picacho.

Aguadulce: Pocrí y Virgen del Carmen.

Natá: Toza, Las Huacas, Guzmán, El Caño, Capellania, Villareal, entre otros corregimientos.

Oficina del IFARHU - Penonomé: Escuelas del distrito de Antón, de La Pintada, corregimiento Victoriano Lorenzo y Chigurí Arriba.

Provincia de Herrera

Chitré

Las Minas de Ocú

Los Pozos de Pesé

Santa María de Parita

Provincia de Los Santos - Oficina regional del IFARHU

Los Santos y Macaracas

Las Tablas y Tonosí

Guararé, Pedasí y Pocrí

Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.