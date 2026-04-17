Concurso General de Becas 2026: centros de recepción de documentos del 20 al 24 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 20 de abril iniciará formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados desde el lunes hasta el viernes 24 de abril.
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Concurso General de Becas 2026: centros de recepción de documentos de 22 al 24 de abril
Provincia de Coclé
- Olá: El Copé, El Palmar, La Pava y El Picacho.
- Aguadulce: Pocrí y Virgen del Carmen.
- Natá: Toza, Las Huacas, Guzmán, El Caño, Capellania, Villareal, entre otros corregimientos.
- Oficina del IFARHU - Penonomé: Escuelas del distrito de Antón, de La Pintada, corregimiento Victoriano Lorenzo y Chigurí Arriba.
Provincia de Herrera
- Chitré
- Las Minas de Ocú
- Los Pozos de Pesé
- Santa María de Parita
Provincia de Los Santos - Oficina regional del IFARHU
- Los Santos y Macaracas
- Las Tablas y Tonosí
- Guararé, Pedasí y Pocrí
Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.