Concurso General de Becas 2026: cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 , que la Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito obligatorio para completar su trámite.

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Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica

Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa

Diríjase a la sección " Concurso General de Becas ".

". Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".

Descargue e imprima el documento de forma gratuita

Inicio de recepción de documentos

La primera fase de entrega presencial iniciará en las provincias centrales el lunes 20 de abril y abarcará los siguientes puntos:

Provincias: Herrera y Los Santos (Región de Azuero).

Herrera y Los Santos (Región de Azuero). Coclé: Específicamente en los distritos de Aguadulce y Penonomé .

Específicamente en los distritos de . Niveles: Estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios.

Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.