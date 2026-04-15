Concurso General de Becas 2026: cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, que la Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito obligatorio para completar su trámite.
Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica
- Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa.
- Diríjase a la sección " Concurso General de Becas".
- Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".
- Descargue e imprima el documento de forma gratuita
Inicio de recepción de documentos
La primera fase de entrega presencial iniciará en las provincias centrales el lunes 20 de abril y abarcará los siguientes puntos:
- Provincias: Herrera y Los Santos (Región de Azuero).
- Coclé: Específicamente en los distritos de Aguadulce y Penonomé.
- Niveles: Estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios.
Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.