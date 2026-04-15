Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 11:50

Concurso General de Becas 2026: cómo obtener la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

Los preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 deben verificar el lugar y la fecha para la recepción de documentos.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, que la Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito obligatorio para completar su trámite.

Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica

  • Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa.
  • Diríjase a la sección " Concurso General de Becas".
  • Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".
  • Descargue e imprima el documento de forma gratuita

Inicio de recepción de documentos

La primera fase de entrega presencial iniciará en las provincias centrales el lunes 20 de abril y abarcará los siguientes puntos:

  • Provincias: Herrera y Los Santos (Región de Azuero).
  • Coclé: Específicamente en los distritos de Aguadulce y Penonomé.
  • Niveles: Estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios.

Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.

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