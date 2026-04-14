Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 22:13

Concurso General de Becas 2026: IFARHU inicia la recepción de documentos el 20 de abril

El IFARHU iniciará la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 en las provincias centrales.

IFARHU inicia la recepción de documentos para el Concurso General de Becas.

IFARHU inicia la recepción de documentos para el Concurso General de Becas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) convoca a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad a formalizar su trámite. El proceso de recepción de documentos se llevará a cabo del 20 al 24 de abril.

IFARHU: provincias donde inicia la recepción de documentos

  • Provincias: Herrera y Los Santos (Región de Azuero).
  • Distritos de Coclé: Aguadulce y Penonomé.
  • Niveles: Primaria, premedia, media y universitario.

Requisitos e instrucciones:

La institución recordó que la entrega de documentación será progresiva en el resto de las provincias y comarcas, por lo que insta a los estudiantes de otras regiones a mantenerse atentos a los anuncios en canales oficiales.

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