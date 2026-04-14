Concurso General de Becas 2026: IFARHU inicia la recepción de documentos el 20 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) convoca a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad a formalizar su trámite. El proceso de recepción de documentos se llevará a cabo del 20 al 24 de abril.
IFARHU: provincias donde inicia la recepción de documentos
- Provincias: Herrera y Los Santos (Región de Azuero).
- Distritos de Coclé: Aguadulce y Penonomé.
- Niveles: Primaria, premedia, media y universitario.
Requisitos e instrucciones:
La institución recordó que la entrega de documentación será progresiva en el resto de las provincias y comarcas, por lo que insta a los estudiantes de otras regiones a mantenerse atentos a los anuncios en canales oficiales.