Concurso General de Becas 2026: IFARHU recibirá documentos del 20 al 24 de abril en estas provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que del 20 al 24 de abril se realizará el proceso de recepción de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.
Provincias y distritos incluidos por el IFARHU en la entrega de documentos
La jornada estará dirigida a estudiantes de:
- Herrera
- Los Santos
- Distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé
Incluye estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.
Documentos obligatorios
El IFARHU recordó que los aspirantes deben presentar todos los requisitos, entre ellos:
- Declaración Jurada Socioeconómica (Concurso General)
- Formulario de Registro y Selección (estudiantes con discapacidad)
Ambos documentos están disponibles en el portal oficial del concurso.
Consulta de calendario
Los detalles sobre:
- Lugares de entrega
- Fechas específicas
- Centros educativos asignados
pueden consultarse en el sitio web oficial del IFARHU.
Proceso progresivo
La institución indicó que la recepción de documentos se realizará de manera progresiva en todo el país, por lo que exhortó a los estudiantes a mantenerse atentos a sus canales oficiales.