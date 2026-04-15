Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 09:00

Concurso General de Becas 2026: IFARHU recibirá documentos del 20 al 24 de abril en estas provincias

El IFARHU advierte a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas que deben entregar la información socioeconómica.

IFARHU - preseleccionados del Concurso General de Becas 

IFARHU - preseleccionados del Concurso General de Becas 

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que del 20 al 24 de abril se realizará el proceso de recepción de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Provincias y distritos incluidos por el IFARHU en la entrega de documentos

La jornada estará dirigida a estudiantes de:

  • Herrera
  • Los Santos
  • Distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé

Incluye estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

image

Documentos obligatorios

El IFARHU recordó que los aspirantes deben presentar todos los requisitos, entre ellos:

  • Declaración Jurada Socioeconómica (Concurso General)
  • Formulario de Registro y Selección (estudiantes con discapacidad)

Ambos documentos están disponibles en el portal oficial del concurso.

Consulta de calendario

Los detalles sobre:

  • Lugares de entrega
  • Fechas específicas
  • Centros educativos asignados

pueden consultarse en el sitio web oficial del IFARHU.

Proceso progresivo

La institución indicó que la recepción de documentos se realizará de manera progresiva en todo el país, por lo que exhortó a los estudiantes a mantenerse atentos a sus canales oficiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: preseleccionados del Concurso General de Becas deben entregar la información socioeconómica

Concurso General de Becas: IFARHU actualiza documentación para estudiantes preseleccionados con discapacidad

Recepción de documentos del IFARHU: quiénes deben entregarlos este martes

Recomendadas

Más Noticias