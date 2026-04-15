Concurso General de Becas 2026: IFARHU recibirá documentos del 20 al 24 de abril en estas provincias

IFARHU - preseleccionados del Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que del 20 al 24 de abril se realizará el proceso de recepción de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

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Provincias y distritos incluidos por el IFARHU en la entrega de documentos

La jornada estará dirigida a estudiantes de:

Herrera

Los Santos

Distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé

Incluye estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

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Documentos obligatorios

El IFARHU recordó que los aspirantes deben presentar todos los requisitos, entre ellos:

Declaración Jurada Socioeconómica (Concurso General)

Formulario de Registro y Selección (estudiantes con discapacidad)

Ambos documentos están disponibles en el portal oficial del concurso.

Consulta de calendario

Los detalles sobre:

Lugares de entrega

Fechas específicas

Centros educativos asignados

pueden consultarse en el sitio web oficial del IFARHU.

Proceso progresivo

La institución indicó que la recepción de documentos se realizará de manera progresiva en todo el país, por lo que exhortó a los estudiantes a mantenerse atentos a sus canales oficiales.