Mundial 2026: Ancelotti revela el once titular con cuatro delanteros que se enfrentará a Panamá

Los fanáticos del fútbol en Panamá tienen una cita imperdible con la historia este domingo: la selección nacional se medirá ante una constelación de estrellas. Para el esperado choque Brasil vs Panamá , el técnico Carlo Ancelotti confirmó una alineación ultraofensiva con cuatro delanteros que buscarán destrozar la defensa panameña.

El estratega de la Canarinha no se guardará nada en el penúltimo ensayo de su equipo antes de la gran cita mundialista. De acuerdo con la agencia EFE, la principal novedad radica en la presencia simultánea de Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique en la zona de ataque.

Ancelotti ensayó esta misma propuesta táctica durante los entrenamientos previos en Teresópolis, dejando claro que no quiere especulaciones frente al conjunto canalero. "En la segunda parte cambiaré", anticipó el experimentado timonel italiano, quien busca ajustar piezas clave antes de viajar a territorio norteamericano.

El resto del equipo titular estará conformado por el guardameta Alisson; una línea defensiva con Wesley, Alex Sandro, Léo Pereira y Bremer; mientras que la contención en el mediocampo quedará bajo la responsabilidad de Casemiro y Bruno Guimarães.

El campamento de la Canarinha y su ruta final hacia el Mundial

Ancelotti trabaja actualmente con 23 de los 26 convocados en el complejo de la Granja Comary. Las únicas ausencias en el grupo son Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, quienes se sumarán al plantel tras disputar la final de la UEFA Champions League.

Inmediatamente después de enfrentar a Panamá, el pentacampeón del mundo viajará a Estados Unidos para cerrar su preparación contra Egipto en Cleveland. De ahí, los brasileños quedarán listos para debutar en el Grupo C del Mundial el próximo 13 de junio frente a Marruecos.