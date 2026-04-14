IFARHU: preseleccionados del Concurso General de Becas deben entregar la información socioeconómica

Si eres uno de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), la institución informó sobre una actualización en los documentos requeridos para continuar con el proceso.
Concurso General de Becas: Documento clave a presentar
Como parte de este paso, los aspirantes deberán ingresar al sitio web oficial del concurso para descargar y completar la Declaración Jurada Socioeconómica.
Este documento es fundamental y debe entregarse junto con los demás requisitos establecidos.
Fechas del IFARHU por anunciar
El IFARHU recomendó a los estudiantes y acudientes mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que próximamente se estarán anunciando las fechas para la entrega de documentos.
La entidad reiteró que este procedimiento es clave para:
- Avanzar en el trámite de la beca
- Validar la información socioeconómica del aspirante
- Asegurar la asignación del beneficio