IFARHU: preseleccionados del Concurso General de Becas deben entregar la información socioeconómica

Si eres uno de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , la institución informó sobre una actualización en los documentos requeridos para continuar con el proceso.

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Concurso General de Becas: Documento clave a presentar

Como parte de este paso, los aspirantes deberán ingresar al sitio web oficial del concurso para descargar y completar la Declaración Jurada Socioeconómica.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "¿Fuiste preseleccionado para el Concurso de Becas Nacionales 2026? Revisa cuidadosamente los requisitos en el sitio www.ifarhuconcurso.gob.pa y prepara tu documentación según tu nivel académico. Básica, media y universitaria Primer ingreso, continuidad, maestría y doctorado Recuerda que todos los documentos deben entregarse completos y legibles, mantente atento a las fechas de entrega. Consulta toda la información y asegúrate de cumplir con cada requisito." View this post on Instagram

Este documento es fundamental y debe entregarse junto con los demás requisitos establecidos.

Fechas del IFARHU por anunciar

El IFARHU recomendó a los estudiantes y acudientes mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que próximamente se estarán anunciando las fechas para la entrega de documentos.

La entidad reiteró que este procedimiento es clave para: