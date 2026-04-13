Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 17:36

IFARHU inicia recepción de documentos para estudiantes universitarios becados

El IFARHU anunció que esta convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios que cuentan con becas vigentes.

IFARHU anuncia recepción de documentos para estudiantes becados.

IFARHU anuncia recepción de documentos para estudiantes becados.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio del proceso de recepción de documentos académicos y bancarios. Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios que cuentan con becas y asistencias económicas vigentes otorgadas antes del año 2026.

Detalles de la entrega de recepción

  • Sede Central: La recepción de requisitos comenzará este martes 14 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Metodología: Se atenderá únicamente a las universidades y facultades programadas según el calendario por día.
  • Sedes Regionales: La entrega se realizará en todas las oficinas regionales del país siguiendo sus cronogramas específicos.

La institución exhorta a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de la documentación para garantizar la continuidad de sus beneficios. El calendario detallado por facultad y sede está disponible en el sitio web oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/.

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