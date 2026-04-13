IFARHU inicia recepción de documentos para estudiantes universitarios becados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio del proceso de recepción de documentos académicos y bancarios. Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios que cuentan con becas y asistencias económicas vigentes otorgadas antes del año 2026.
Detalles de la entrega de recepción
- Sede Central: La recepción de requisitos comenzará este martes 14 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Metodología: Se atenderá únicamente a las universidades y facultades programadas según el calendario por día.
- Sedes Regionales: La entrega se realizará en todas las oficinas regionales del país siguiendo sus cronogramas específicos.
La institución exhorta a los beneficiarios a cumplir con la entrega completa de la documentación para garantizar la continuidad de sus beneficios. El calendario detallado por facultad y sede está disponible en el sitio web oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/.