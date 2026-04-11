Concurso General de Becas 2026: montos y requisitos para estudiantes de primaria y secundaria

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) dio a conocer la lista de documentos que deberán entregar los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 para los niveles de primaria, premedia y media.
Concurso General de Becas 2026: documentos para primaria y secundaria
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.
Montos del Concurso General de Becas 2026
Educación Básica y Media
- Primaria (a partir de 2° grado): B/. 45.00 mensuales.
- Premedia: B/. 55.00 mensuales
- Media: B/. 65.00 mensuales
Montos para estudiantes de Licenciatura
Los estudiantes de universidades oficiales recibirán una asignación de B/. 125.00 mensuales. Este beneficio cubre la duración normal de la carrera, incluyendo el proceso de trabajo de graduación.