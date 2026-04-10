Primer pago PASE-U por tarjeta: ¿qué hacer si olvidaste el PIN de la Clave Social?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, en caso de pérdida o de no recordar el PIN de la Tarjeta Clave Social para el primer pago del PASE-U , los beneficiarios deben marcar gratuitamente a la línea 800-5151.

Asimismo, quienes se encuentren en alguna de las sedes de la institución pueden consultar directamente con los colaboradores para recibir orientación sobre los pasos a seguir.

La entidad aclaró que no es necesario realizar ningún proceso de reactivación de la tarjeta para recibir el pago de las becas. El plástico permanece activo de forma permanente, incluso si la cuenta bancaria donde se depositan los fondos no registra saldo entre un ciclo de pago y otro.

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Montos de pago del PASE-U

El monto de estos desembolsos varía según el nivel de enseñanza del beneficiario, de conformidad con la siguiente escala:

Educación Primaria: Un total anual de B/. 270.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 90.00.

Educación Premedia: Un total anual de B/. 360.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 120.00.

Educación Media: Un total anual de B/. 450.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 150.00.

Para obtener más información, puede ingresar a la sección de preguntas frecuentes del Ifarhu a través del siguiente enlace:https://www.ifarhu.gob.pa/preguntas-frecuentes/