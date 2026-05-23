Tienda del IMA en Bingos Nacionales cerrará del 27 al 29 de mayo

Tienda del IMA en Bingos Nacionales suspenderá atenciones. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que su tienda permanente, ubicada en las instalaciones de los Bingos Nacionales en la provincia de Panamá, suspenderá temporalmente la atención al público del miércoles 27 al viernes 29 de mayo.

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Esta medida se debe a la logística y desarrollo del evento "Mega Bingo Mundial", que se llevará a cabo en dichas instalaciones.

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