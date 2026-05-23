Panamá Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 15:57

Tienda del IMA en Bingos Nacionales cerrará del 27 al 29 de mayo

El IMA extendió sus disculpas a los usuarios por los inconvenientes que este cierre temporal pueda ocasionar en el abastecimiento de sus hogares.

Tienda del IMA en Bingos Nacionales suspenderá atenciones.

Tienda del IMA en Bingos Nacionales suspenderá atenciones.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que su tienda permanente, ubicada en las instalaciones de los Bingos Nacionales en la provincia de Panamá, suspenderá temporalmente la atención al público del miércoles 27 al viernes 29 de mayo.

Esta medida se debe a la logística y desarrollo del evento "Mega Bingo Mundial", que se llevará a cabo en dichas instalaciones.

La institución extendió sus disculpas a los usuarios por los inconvenientes que este cierre temporal pueda ocasionar en el abastecimiento de sus hogares. Asimismo, el IMA comunicó que la tienda retomará sus actividades regulares a partir de la primera semana de junio en su horario habitual.

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