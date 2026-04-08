Concurso General de Becas del IFARHU: ¿cuándo inicia la entrega de documentos y qué promedio exige?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) explica en la sección de preguntas frecuentes sobre el trámite del Concurso General de Becas, uno de los programas más esperados por estudiantes en Panamá e inclusive, en su red social Instagram, indicó: "Pronto estaremos compartiendo toda la información oficial del proceso".

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¿Cuándo se tramita la beca del Concurso General?

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El proceso no inicia de inmediato tras aplicar, sino que se realiza luego de la publicación de los resultados de los estudiantes preseleccionados.

Una vez divulgada esta lista:

Se establecen fechas específicas

Se habilitan centros de acopio

Los estudiantes deben entregar su documentación

Toda esta información se publica únicamente en los canales oficiales del IFARHU.

IFARHU: ¿Cuánto paga la beca del Concurso General?

Según el reglamento vigente:

Educación básica y media:

Primaria (desde 2° grado): B/.45.00

Premedia: B/.55.00

Media: B/.65.00

Universidad:

Carreras de grado: B/.125.00 mensuales durante toda la duración de los estudios

Posgrados y maestrías:

Cubre: Materias con créditos Matrícula neta

No incluye: Seguros Carné Cafetería u otros servicios



image.png Concurso General de Becas 2024 del IFARHU.

¿Qué promedio necesitas para aplicar?

El IFARHU establece estos requisitos académicos:

Primaria, premedia y media: mínimo 4.5 de 5.0

mínimo Primer ingreso universitario: mínimo 4.5 de 5.0

mínimo Continuación de carrera: índice mínimo de 2.0 de 3.0

índice mínimo de Maestrías y doctorados: índice mínimo de 2.0 de 3.0

Clave para no perder el beneficio

Además de ganar la beca, los estudiantes deben: