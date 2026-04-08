Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 10:04

Concurso General de Becas del IFARHU: ¿cuándo inicia la entrega de documentos y qué promedio exige?

Conoce cuándo tramitar la beca del Concurso General del IFARHU, cuánto paga y el promedio mínimo requerido en Panamá.

Concurso General de Becas del IFARHU

Concurso General de Becas del IFARHU

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) explica en la sección de preguntas frecuentes sobre el trámite del Concurso General de Becas, uno de los programas más esperados por estudiantes en Panamá e inclusive, en su red social Instagram, indicó: "Pronto estaremos compartiendo toda la información oficial del proceso".

¿Cuándo se tramita la beca del Concurso General?

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El proceso no inicia de inmediato tras aplicar, sino que se realiza luego de la publicación de los resultados de los estudiantes preseleccionados.

Una vez divulgada esta lista:

  • Se establecen fechas específicas
  • Se habilitan centros de acopio
  • Los estudiantes deben entregar su documentación

Toda esta información se publica únicamente en los canales oficiales del IFARHU.

IFARHU: ¿Cuánto paga la beca del Concurso General?

Según el reglamento vigente:

Educación básica y media:

  • Primaria (desde 2° grado): B/.45.00
  • Premedia: B/.55.00
  • Media: B/.65.00

Universidad:

  • Carreras de grado: B/.125.00 mensuales durante toda la duración de los estudios

Posgrados y maestrías:

  • Cubre:
    • Materias con créditos
    • Matrícula neta
  • No incluye:
    • Seguros
    • Carné
    • Cafetería u otros servicios
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Concurso General de Becas 2024 del IFARHU.

Concurso General de Becas 2024 del IFARHU.

¿Qué promedio necesitas para aplicar?

El IFARHU establece estos requisitos académicos:

  • Primaria, premedia y media: mínimo 4.5 de 5.0
  • Primer ingreso universitario: mínimo 4.5 de 5.0
  • Continuación de carrera: índice mínimo de 2.0 de 3.0
  • Maestrías y doctorados: índice mínimo de 2.0 de 3.0

Clave para no perder el beneficio

Además de ganar la beca, los estudiantes deben:

  • Mantener el promedio exigido
  • No reprobar materias
  • Entregar documentos en las fechas indicadas
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