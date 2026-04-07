Primer pago del PASE-U: ¿Es necesario reactivar la Tarjeta Clave Social?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) indicó a los beneficiarios que no es necesario realizar ningún proceso de reactivación de la Tarjeta Clave Social para el primer pago del PASE-U .

La institución aclaró que el plástico permanece activo de forma permanente, incluso si la cuenta bancaria donde se depositan los fondos no registra saldo entre un pago y otro.

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El IFARHU confirmó que el desembolso está garantizado para todos los estudiantes, siempre que se encuentren debidamente matriculados en el sistema educativo nacional.

Este requisito aplica tanto para los depósitos a través de la Tarjeta Clave Social como para aquellos que se realizan mediante cheques, según corresponda a cada región.

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Montos de pago del PASE-U

El monto de estos desembolsos varía según el nivel de enseñanza del beneficiario, de conformidad con la siguiente escala: