Primer pago del PASE-U: ¿Es necesario reactivar la Tarjeta Clave Social?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) indicó a los beneficiarios que no es necesario realizar ningún proceso de reactivación de la Tarjeta Clave Social para el primer pago del PASE-U.
El IFARHU confirmó que el desembolso está garantizado para todos los estudiantes, siempre que se encuentren debidamente matriculados en el sistema educativo nacional.
Este requisito aplica tanto para los depósitos a través de la Tarjeta Clave Social como para aquellos que se realizan mediante cheques, según corresponda a cada región.
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Montos de pago del PASE-U
El monto de estos desembolsos varía según el nivel de enseñanza del beneficiario, de conformidad con la siguiente escala:
- Educación Primaria: Un total anual de B/. 270.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 90.00.
- Educación Premedia: Un total anual de B/. 360.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 120.00.
- Educación Media: Un total anual de B/. 450.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 150.00.