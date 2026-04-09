Primer pago del PASE-U 2026: IFARHU coordina con MEDUCA validación de datos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza en la coordinación del primer pago del PASE-U 2026 , mediante reuniones de trabajo con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para validar los datos de los estudiantes beneficiarios.

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Validación de datos, clave para el pago

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo encuentros con autoridades educativas de las provincias de Colón y Darién, como parte de este proceso. Durante las reuniones, se definieron estrategias para garantizar que los centros educativos mantengan actualizada la información de los estudiantes en tiempo real.

Primer pago del PASE-U 2026 IFARHU

Este paso es fundamental para evitar errores y asegurar el correcto desembolso del beneficio.

Trabajo conjunto en todo el país

Las jornadas de coordinación se han extendido a diversas provincias, en un esfuerzo conjunto entre IFARHU y MEDUCA.

El objetivo es garantizar que los pagos del PASE-U se realicen de manera oportuna y sin contratiempos para los estudiantes.

Enfoque en pagos del PASE-U sin retrasos

Las autoridades destacaron que mantener la información actualizada permitirá reducir incidencias en el proceso y agilizar la entrega del apoyo económico.

El PASE-U es uno de los programas más importantes de asistencia estudiantil en Panamá, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.