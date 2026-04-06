PASE-U 2026: quiénes deben validar matrícula para recibir el primer pago del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) reiteró la importancia de la validación de matrícula para garantizar el primer pago del programa PASE-U 2026, un proceso que involucra directamente a los centros educativos y al Ministerio de Educación (MEDUCA).
Pago del PASE-U, IFARHU:¿Quiénes deben validar la matrícula?
La validación no la realiza el estudiante directamente, sino:
- Centros educativos (oficiales y particulares)
- IFARHU, en conjunto con MEDUCA
Los planteles deben registrar:
- Matrícula del estudiante
- Traslados de escuela
- Actualización de datos académicos
Clave para recibir el pago
Si el estudiante no aparece en el sistema, no podrá cobrar el beneficio.
Esto ocurre cuando:
- La escuela no registra la matrícula
- No se actualiza el traslado entre planteles
Atención a estudiantes trasladados
En casos de cambio de escuela para el periodo 2025:
- El acudiente debe verificar que:
- La escuela anterior registre la salida
- La nueva escuela valide el ingreso
Consecuencia de no validar
- El estudiante no aparecerá en la base de datos
- No se emitirá el cheque del PASE-U
Se estima que más de 60 mil estudiantes podrían verse afectados si no se actualiza la información.
Requisitos para retirar el pago
Al momento de cobrar, los acudientes deben presentar:
- Cédula vigente del estudiante
- Cédula del acudiente
El director del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo reuniones con directores provinciales del MEDUCA en Herrera y Los Santos para agilizar este proceso y reducir inconsistencias. Verifica con tu centro educativo que la matrícula esté correctamente registrada para evitar retrasos o pérdida del beneficio.