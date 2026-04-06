Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 14:54

PASE-U 2026: quiénes deben validar matrícula para recibir el primer pago del IFARHU

El IFARHU explica quiénes deben validar la matrícula para el PASE-U 2026. Conoce cómo evitar perder el pago.

PASE-U 2026

PASE-U 2026

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) reiteró la importancia de la validación de matrícula para garantizar el primer pago del programa PASE-U 2026, un proceso que involucra directamente a los centros educativos y al Ministerio de Educación (MEDUCA).

Pago del PASE-U, IFARHU:¿Quiénes deben validar la matrícula?

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Como parte de las acciones para garantizar la correcta entrega del programa PASE-U, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo una reunión de trabajo con la dirección provincial del Ministerio de Educación de Panamá en Panamá Oeste, orientada a la validación de los datos de matrícula de los estudiantes beneficiarios. Este encuentro forma parte de las acciones previas al desembolso del PASE-U a nivel nacional, garantizando la correcta verificación de la información estudiantil. Las autoridades informaron que estas reuniones continúan desarrollándose en distintas regiones del país, con miras a asegurar un proceso eficiente y transparente en la entrega del beneficio."
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La validación no la realiza el estudiante directamente, sino:

  • Centros educativos (oficiales y particulares)
  • IFARHU, en conjunto con MEDUCA

Los planteles deben registrar:

  • Matrícula del estudiante
  • Traslados de escuela
  • Actualización de datos académicos

Clave para recibir el pago

Si el estudiante no aparece en el sistema, no podrá cobrar el beneficio.

Esto ocurre cuando:

  • La escuela no registra la matrícula
  • No se actualiza el traslado entre planteles

Atención a estudiantes trasladados

Pago del PASE-U por el IFARHU en cheque

En casos de cambio de escuela para el periodo 2025:

  • El acudiente debe verificar que:
    • La escuela anterior registre la salida
    • La nueva escuela valide el ingreso

Consecuencia de no validar

  • El estudiante no aparecerá en la base de datos
  • No se emitirá el cheque del PASE-U

Se estima que más de 60 mil estudiantes podrían verse afectados si no se actualiza la información.

Requisitos para retirar el pago

Al momento de cobrar, los acudientes deben presentar:

  • Cédula vigente del estudiante
  • Cédula del acudiente

El director del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo reuniones con directores provinciales del MEDUCA en Herrera y Los Santos para agilizar este proceso y reducir inconsistencias. Verifica con tu centro educativo que la matrícula esté correctamente registrada para evitar retrasos o pérdida del beneficio.

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