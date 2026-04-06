PASE-U 2026: quiénes deben validar matrícula para recibir el primer pago del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) reiteró la importancia de la validación de matrícula para garantizar el primer pago del programa PASE-U 2026 , un proceso que involucra directamente a los centros educativos y al Ministerio de Educación (MEDUCA).

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Pago del PASE-U, IFARHU:¿Quiénes deben validar la matrícula?

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Como parte de las acciones para garantizar la correcta entrega del programa PASE-U, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo una reunión de trabajo con la dirección provincial del Ministerio de Educación de Panamá en Panamá Oeste, orientada a la validación de los datos de matrícula de los estudiantes beneficiarios. Este encuentro forma parte de las acciones previas al desembolso del PASE-U a nivel nacional, garantizando la correcta verificación de la información estudiantil. Las autoridades informaron que estas reuniones continúan desarrollándose en distintas regiones del país, con miras a asegurar un proceso eficiente y transparente en la entrega del beneficio." View this post on Instagram

La validación no la realiza el estudiante directamente, sino:

Centros educativos (oficiales y particulares)

IFARHU, en conjunto con MEDUCA

Los planteles deben registrar:

Matrícula del estudiante

Traslados de escuela

Actualización de datos académicos

Clave para recibir el pago

Si el estudiante no aparece en el sistema, no podrá cobrar el beneficio.

Esto ocurre cuando:

La escuela no registra la matrícula

No se actualiza el traslado entre planteles

Atención a estudiantes trasladados

Pago del PASE-U por el IFARHU en cheque Archivo

En casos de cambio de escuela para el periodo 2025:

El acudiente debe verificar que: La escuela anterior registre la salida La nueva escuela valide el ingreso



Consecuencia de no validar

El estudiante no aparecerá en la base de datos

No se emitirá el cheque del PASE-U

Se estima que más de 60 mil estudiantes podrían verse afectados si no se actualiza la información.

Requisitos para retirar el pago

Al momento de cobrar, los acudientes deben presentar:

Cédula vigente del estudiante

Cédula del acudiente

El director del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo reuniones con directores provinciales del MEDUCA en Herrera y Los Santos para agilizar este proceso y reducir inconsistencias. Verifica con tu centro educativo que la matrícula esté correctamente registrada para evitar retrasos o pérdida del beneficio.