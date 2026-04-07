IFARHU advierte que la información sobre cursos gratuitos en Panamá es falsa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa en redes sociales relacionada con supuestos cursos gratuitos ofrecidos mediante “cupos”.
Información es falsa
La entidad aclaró que:
- No existe ningún programa de cursos gratuitos bajo esa modalidad
- La información que circula no es oficial ni autorizada
IFARHU hace un llamado a la ciudadanía
El IFARHU pidió a la población:
- Verificar siempre la información en canales oficiales
- Evitar compartir contenido no confirmado
- Mantenerse atentos a anuncios institucionales
¿Dónde informarse correctamente?
La institución reiteró que toda información válida se publica únicamente en:
- Sus páginas oficiales
- Redes sociales verificadas
El IFARHU enfatizó la importancia de una comunicación responsable para evitar confusiones, fraudes o expectativas falsas entre los ciudadanos.