IFARHU advierte que la información sobre cursos gratuitos en Panamá es falsa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa en redes sociales relacionada con supuestos cursos gratuitos ofrecidos mediante “cupos”.

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Información es falsa

La entidad aclaró que:

No existe ningún programa de cursos gratuitos bajo esa modalidad

La información que circula no es oficial ni autorizada

IFARHU hace un llamado a la ciudadanía

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Informamos que la noticia que circula en esta publicación es falsa. Mantenerse pendiente únicamente de nuestras páginas y redes oficiales, donde se publican los anuncios oficiales y autorizados. Evite compartir información no confirmada y contribuyamos juntos a una comunicación responsable." View this post on Instagram

El IFARHU pidió a la población:

Verificar siempre la información en canales oficiales

Evitar compartir contenido no confirmado

Mantenerse atentos a anuncios institucionales

¿Dónde informarse correctamente?

La institución reiteró que toda información válida se publica únicamente en:

Sus páginas oficiales

Redes sociales verificadas

El IFARHU enfatizó la importancia de una comunicación responsable para evitar confusiones, fraudes o expectativas falsas entre los ciudadanos.