Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 10:39

IFARHU advierte que la información sobre cursos gratuitos en Panamá es falsa

IFARHU advierte que es falsa la información sobre cursos gratuitos por cupos. Pide verificar solo en canales oficiales.

IFARHU alerta sobre cursos gratuitos en redes sociales

IFARHU alerta sobre cursos gratuitos en redes sociales

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa en redes sociales relacionada con supuestos cursos gratuitos ofrecidos mediante “cupos”.

Información es falsa

La entidad aclaró que:

  • No existe ningún programa de cursos gratuitos bajo esa modalidad
  • La información que circula no es oficial ni autorizada

IFARHU hace un llamado a la ciudadanía

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Informamos que la noticia que circula en esta publicación es falsa. Mantenerse pendiente únicamente de nuestras páginas y redes oficiales, donde se publican los anuncios oficiales y autorizados. Evite compartir información no confirmada y contribuyamos juntos a una comunicación responsable."
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El IFARHU pidió a la población:

  • Verificar siempre la información en canales oficiales
  • Evitar compartir contenido no confirmado
  • Mantenerse atentos a anuncios institucionales

¿Dónde informarse correctamente?

La institución reiteró que toda información válida se publica únicamente en:

  • Sus páginas oficiales
  • Redes sociales verificadas

El IFARHU enfatizó la importancia de una comunicación responsable para evitar confusiones, fraudes o expectativas falsas entre los ciudadanos.

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