Primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para estudiantes beneficiarios

Pagos del PASE-U para este año 2026. IFARHU

Por Ana Canto El pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se otorga a los estudiantes que cumplan con los requisitos del programa. Esta asignación anual se desglosa en tres pagos trimestrales.

El monto de estos desembolsos varía según el nivel de enseñanza del beneficiario, de conformidad con la siguiente escala:

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Educación Primaria: Un total anual de B/. 270.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 90.00.

Educación Premedia: Un total anual de B/. 360.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 120.00.

Educación Media: Un total anual de B/. 450.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 150.00. Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026 exige certificación bancaria como requisito Primer pago del PASE-U: IFARHU avanza en la digitalización Como parte de un plan de modernización, el IFARHU informó que avanza en la implementación progresiva del pago mediante ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional. Esta transición busca: Reducir costos: Eliminar la costosa logística de emisión y distribución de cheques físicos.

Mayor agilidad: Facilitar que los padres reciban el dinero directamente en sus cuentas.

Seguridad: Evitar las largas filas y los riesgos asociados al manejo de documentos físicos.