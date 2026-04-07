EN VIVO | Cierre del Puente de las Américas provoca desvíos e inversión de carriles

Ministerio Público inicia investigaciones
La PGN inicia investigación por explosión de vehículos cisterna en predios del Puente de las Américas.
Puente de las Américas
Luego del incendio provocado por la explosión de cisternas de combustible bajo el Puente de las Américas, autoridades han implementado la inversión de carriles.
Tras el incendio provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas la tarde de este lunes 6 de abril, las autoridades han implementado un operativo de inversión de carriles en puntos estratégicos para mitigar el impacto en el tráfico hacia y desde el interior del país.
Siga en directo todos los detalles, actualizaciones e informes oficiales emitidos por el Gobierno Nacional mientras avanzan las inspecciones técnicas de infraestructura y las investigaciones sobre las causas del siniestro.