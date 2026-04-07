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EN VIVO | Cierre del Puente de las Américas provoca desvíos e inversión de carriles

 Cierre del Puente de las Américas.

 Cierre del Puente de las Américas.

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Luego del incendio provocado por la explosión de cisternas de combustible bajo el Puente de las Américas, autoridades han implementado la inversión de carriles.

Por Ana Canto

Tras el incendio provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas la tarde de este lunes 6 de abril, las autoridades han implementado un operativo de inversión de carriles en puntos estratégicos para mitigar el impacto en el tráfico hacia y desde el interior del país.

Siga en directo todos los detalles, actualizaciones e informes oficiales emitidos por el Gobierno Nacional mientras avanzan las inspecciones técnicas de infraestructura y las investigaciones sobre las causas del siniestro.

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Ministerio Público inicia investigaciones

La PGN inicia investigación por explosión de vehículos cisterna en predios del Puente de las Américas.

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Teletrabajo para colaboradores afectados por el cierre del puente

La ministra de Trabajo, Jackelyn Muñoz, reiteró el llamado a la empresa privada a flexibilizar horarios, aplicar teletrabajo y evitar descuentos salariales ante el cierre del Puente de Las Américas.

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Inversión de carriles en Panamá Oeste

Este martes 7 de abril, se ha implementado la inversión de carriles desde Panamá Oeste hacia la provincia de Panamá a desde las 5:00 a.m., a fin de agilizar el traslado de miles de personas que a diario se desplazan hacia la capital.

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Cierre del Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía y a los usuarios del Puente de las Américas que se ha procedido al cierre temporal de esta vía, tras el incendio de un camión cisterna registrado este lunes en el sector de La Boca, debajo de la estructura.

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