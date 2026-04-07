Alcalde Mayer Mizrachi pide apoyo de empresa privada para transporte tras cierre del Puente de las Américas

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, hizo un llamado a la empresa privada para colaborar con el transporte de ciudadanos afectados por el cierre temporal del Puente de las Américas, tras la explosión registrada en el sector de La Boca. La iniciativa busca facilitar el traslado de los trabajadores hacia sus hogares y centros laborales mediante el apoyo de buses particulares.
"En un tema de empatía social y de acompañamiento al prójimo", manifestó el alcalde, subrayando la importancia de la solidaridad empresarial en estos momentos.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y diversas entidades participan en la inspección técnica del Puente de Las Américas, donde se realiza un análisis para comprobar si hubo daños en la estructura.