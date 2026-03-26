CSS y Alcaldía de Panamá impulsan digitalización de servicios para reducir tiempos de espera

Director de la CSS, Dino Mon, y el alcalde Mayer Mizrachi. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) y la Alcaldía de Panamá formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a digitalizar y optimizar la atención a los asegurados. La iniciativa busca reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio mediante herramientas tecnológicas diseñadas para entender mejor las necesidades de los pacientes.

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que esta alianza permitirá un intercambio de experiencias para generar beneficios directos a la ciudadanía. Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi subrayó la importancia de que el Gobierno desarrolle sus propias soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia pública.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse