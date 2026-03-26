Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 14:29

CSS y Alcaldía de Panamá impulsan digitalización de servicios para reducir tiempos de espera

La directora de Recursos Humanos de la CSS aseguró que estas herramientas permitirán gestionar información crítica para fortalecer la atención primaria.

Director de la CSS

Director de la CSS, Dino Mon, y el alcalde Mayer Mizrachi.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) y la Alcaldía de Panamá formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a digitalizar y optimizar la atención a los asegurados. La iniciativa busca reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio mediante herramientas tecnológicas diseñadas para entender mejor las necesidades de los pacientes.

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que esta alianza permitirá un intercambio de experiencias para generar beneficios directos a la ciudadanía. Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi subrayó la importancia de que el Gobierno desarrolle sus propias soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia pública.

Puntos clave del nuevo acuerdo entre la CSS y la Alcaldía

  • Análisis de datos: El sistema identificará la afluencia de pacientes y los servicios con mayor demanda.
  • Planificación estratégica: Permitirá conocer la prevalencia de enfermedades para una mejor toma de decisiones.
  • Implementación: El proyecto iniciará con un plan piloto en una unidad de salud antes de expandirse a nivel nacional, desde policlínicas hasta hospitales.

Según Rosilda Robinson, directora de Recursos Humanos de la CSS, estas herramientas permitirán gestionar información crítica para fortalecer la atención primaria.

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