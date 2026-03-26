CSS y Alcaldía de Panamá impulsan digitalización de servicios para reducir tiempos de espera

La Caja de Seguro Social (CSS) y la Alcaldía de Panamá formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a digitalizar y optimizar la atención a los asegurados. La iniciativa busca reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio mediante herramientas tecnológicas diseñadas para entender mejor las necesidades de los pacientes.
Puntos clave del nuevo acuerdo entre la CSS y la Alcaldía
- Análisis de datos: El sistema identificará la afluencia de pacientes y los servicios con mayor demanda.
- Planificación estratégica: Permitirá conocer la prevalencia de enfermedades para una mejor toma de decisiones.
- Implementación: El proyecto iniciará con un plan piloto en una unidad de salud antes de expandirse a nivel nacional, desde policlínicas hasta hospitales.
Según Rosilda Robinson, directora de Recursos Humanos de la CSS, estas herramientas permitirán gestionar información crítica para fortalecer la atención primaria.