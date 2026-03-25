Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 13:42

Minsa y CSS asignan 396 plazas de internado médico en Panamá

Minsa y CSS adjudican 396 plazas de internado médico y eliminan la lista de espera 2025. Conoce dónde serán asignados.

Minsa y CSS asignan 396 plazas

Minsa y CSS asignan 396 plazas

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) adjudicaron un total de 396 plazas de internado médico durante el primer acto de viva voz de 2026, logrando eliminar por completo la lista de espera correspondiente al año 2025.

La jefa de Docencia, Capacitación y Formación del Minsa, Mayra Abood, explicó que este proceso permitió beneficiar a 203 médicos que no habían logrado una plaza en convocatorias anteriores. “Hemos logrado eliminar a todos los rezagados en lista de espera”, destacó.

Distribución de plazas entre el MINSA y la CSS

Las vacantes fueron asignadas de la siguiente manera:

  • 261 plazas en el Minsa
  • 135 plazas en la CSS

Los médicos realizarán su internado en hospitales como:

  • Hospital Santo Tomás
  • Ciudad de la Salud
  • Hospital José Domingo de Obaldía
  • Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid
  • Hospital Regional Rafael Hernández
  • Hospital Manuel Amador Guerrero
  • Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos
  • Hospital Luis “Chicho” Fábrega

Requisito clave para ejercer

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La CSS hace llamado a médicos especialistas para atención en el interior.

El internado médico representa la fase final de la formación clínica y es obligatorio para obtener la idoneidad profesional.

Este proceso tiene una duración de:

  • 2 años consecutivos
    • Primer año en hospitales
    • Segundo año en instalaciones del interior del país

Las autoridades informaron que el próximo proceso de asignación se realizará el:

  • 2 de octubre de 2026

El Minsa destacó que el acto de viva voz se desarrolla de forma pública, organizada y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para los aspirantes.

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