Minsa y CSS asignan 396 plazas de internado médico en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) adjudicaron un total de 396 plazas de internado médico durante el primer acto de viva voz de 2026, logrando eliminar por completo la lista de espera correspondiente al año 2025.

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La jefa de Docencia, Capacitación y Formación del Minsa, Mayra Abood, explicó que este proceso permitió beneficiar a 203 médicos que no habían logrado una plaza en convocatorias anteriores. “Hemos logrado eliminar a todos los rezagados en lista de espera”, destacó.

Distribución de plazas entre el MINSA y la CSS

Las vacantes fueron asignadas de la siguiente manera:

261 plazas en el Minsa

135 plazas en la CSS

Los médicos realizarán su internado en hospitales como:

Hospital Santo Tomás

Ciudad de la Salud

Hospital José Domingo de Obaldía

Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid

Hospital Regional Rafael Hernández

Hospital Manuel Amador Guerrero

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

Hospital Luis “Chicho” Fábrega

Requisito clave para ejercer

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El internado médico representa la fase final de la formación clínica y es obligatorio para obtener la idoneidad profesional.

Este proceso tiene una duración de:

2 años consecutivos Primer año en hospitales Segundo año en instalaciones del interior del país



Las autoridades informaron que el próximo proceso de asignación se realizará el:

2 de octubre de 2026

El Minsa destacó que el acto de viva voz se desarrolla de forma pública, organizada y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para los aspirantes.