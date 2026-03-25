Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 09:14

Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana la quincena de abril

La CSS confirma que jubilados y pensionados cobrarán el 1 de abril. Conoce cómo retirar tu pago y los detalles del calendario.

Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana

Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pago correspondiente a la quincena de abril de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. El desembolso se realizará el próximo miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran por transferencia bancaria (ACH) como por cheque.

Fecha oficial de pago

  • Miércoles 1 de abril de 2026
    • Pago por ACH
    • Pago por cheque

Retiro de cheques: puntos habilitados para jubilados y pensionados

La CSS informó que los beneficiarios que reciben su pago por cheque deberán acudir al Edificio Bolívar para retirar su dinero.

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS

Se habilitarán dos ventanillas:

  • Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias
  • Área de Notificaciones: reposición de cheques reintegrados

Trámites adicionales

Para realizar gestiones como:

  • Descuentos
  • Consultas de deducciones
  • Certificaciones sin fines de lucro

Los usuarios deberán ingresar por la entrada principal del Edificio Bolívar y dirigirse al entrepiso. Abril es un mes relevante para los jubilados, ya que algunos beneficiarios podrían recibir ingresos adicionales, dependiendo de programas o beneficios vigentes.

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