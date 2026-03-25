Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana la quincena de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pago correspondiente a la quincena de abril de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. El desembolso se realizará el próximo miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran por transferencia bancaria (ACH) como por cheque.
Fecha oficial de pago
- Miércoles 1 de abril de 2026
- Pago por ACH
- Pago por cheque
Retiro de cheques: puntos habilitados para jubilados y pensionados
La CSS informó que los beneficiarios que reciben su pago por cheque deberán acudir al Edificio Bolívar para retirar su dinero.
Se habilitarán dos ventanillas:
- Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias
- Área de Notificaciones: reposición de cheques reintegrados
Trámites adicionales
Para realizar gestiones como:
- Descuentos
- Consultas de deducciones
- Certificaciones sin fines de lucro
Los usuarios deberán ingresar por la entrada principal del Edificio Bolívar y dirigirse al entrepiso. Abril es un mes relevante para los jubilados, ya que algunos beneficiarios podrían recibir ingresos adicionales, dependiendo de programas o beneficios vigentes.