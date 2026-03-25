Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana la quincena de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pago correspondiente a la quincena de abril de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. El desembolso se realizará el próximo miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran por transferencia bancaria (ACH) como por cheque.

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Fecha oficial de pago

Miércoles 1 de abril de 2026 Pago por ACH Pago por cheque



Retiro de cheques: puntos habilitados para jubilados y pensionados

La CSS informó que los beneficiarios que reciben su pago por cheque deberán acudir al Edificio Bolívar para retirar su dinero.

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS CSS

Se habilitarán dos ventanillas:

Puerta 05: entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias

entrega de cheques a jubilados, pensionados y entidades crediticias Área de Notificaciones: reposición de cheques reintegrados

Trámites adicionales

Para realizar gestiones como:

Descuentos

Consultas de deducciones

Certificaciones sin fines de lucro

Los usuarios deberán ingresar por la entrada principal del Edificio Bolívar y dirigirse al entrepiso. Abril es un mes relevante para los jubilados, ya que algunos beneficiarios podrían recibir ingresos adicionales, dependiendo de programas o beneficios vigentes.