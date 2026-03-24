¿Quiénes no cobrarán el bono permanente a jubilados y pensionados? Esto dice la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) explica que el pago del bono permanente el cual se dará el 17 de abril y que está dirigido a jubilados y pensionados del país, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024. Este beneficio contempla un desembolso de 50 balboas, que forma parte del programa de apoyo económico para este sector de la población.

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¿Quiénes no cobrarán el bono permanente?

De acuerdo con la normativa vigente, no recibirán este bono aquellas personas que no formen parte de los siguientes regímenes:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Régimen de Riesgos Profesionales de la CSS

Es decir, el beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados adscritos a estos programas. Además, el pago está sujeto a la disponibilidad de fondos, que deben ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y previamente aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

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Fechas y montos del bono permanente

La Ley 438 establece tres pagos durante el año:

B/.50 en abril

B/.50 en agosto

B/.40 en diciembre

Este programa busca brindar un alivio económico a los jubilados y pensionados a nivel nacional.

CSS gestiona fondos para el pago

La CSS reiteró que, en su rol de agente pagador, se mantiene realizando las gestiones necesarias con el MEF para garantizar que los fondos sean transferidos a tiempo y así cumplir con el desembolso. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con el bienestar de los jubilados y pensionados del país.