Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 17:11

Adelantan pagos a jubilados y pensionados por Semana Santa: fechas y detalles

La CSS pagará el primer bono permanente de 2026 a los jubilados y pensionados durante la segunda quincena de abril, específicamente el viernes 17.

Pagos a jubilados y pensionados.

Pagos a jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los desembolsos para jubilados y pensionados, tanto por acreditación bancaria (ACH) como por cheque, se efectuarán el miércoles 1 de abril, antes de la conmemoración de la Semana Santa.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados en abril

Abril

  • ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Mayo

  • ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
  • Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Pago del bono permanente de la CSS

El desembolso del primer bono permanente del año se realizará el viernes 17 de abril. La institución aclaró que los beneficiarios serán únicamente aquellas personas que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

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¿Cuánto recibirán los jubilados y pensionados?

Este primer pago corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.

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