Ley 491: Chapman rechaza promesas "irreales" y dirigente de jubilados advierte freno al proyecto

El debate sobre el Proyecto de Ley 491 , que busca aumentar el pago a jubilados y pensionados que cobran menos de $600.00 mensual, continúa generando reacciones en el país. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, cuestionó la viabilidad de la propuesta y aseguró que no hará promesas que no se puedan cumplir.

“Yo no prometo lo que no se puede cumplir y no prometo lo que es irreal, es decir, eso es demagogia”, expresó. “Yo no prometo lo que no se puede cumplir y no prometo lo que es irreal, es decir, eso es demagogia”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051817316187267294?s=20&partner=&hide_thread=false “Yo no prometo lo que no se puede cumplir y no prometo lo que es irreal, es decir, eso es demagogia”, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el Proyecto de Ley 491 que busca equiparar en 600 dólares mensuales el ingreso mínimo que reciben los jubilados… pic.twitter.com/mhehjJoG3X — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Proyecto de jubilados y pensionados podría frenarse en la Asamblea

Te puede interesar: Pago a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la segunda quincena de mayo

Por su parte, el dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, indicó que la iniciativa enfrenta dificultades para avanzar. “Ese proyecto bajó, no puede ir a tercer debate tal como está”, señaló.

Ley 491 en duda: Gobierno y jubilados chocan posturas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051818601976414574?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre el Proyecto de Ley 491 que busca equiparar en 600 dólares mensuales el ingreso mínimo que reciben los jubilados y pensionados, el dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, señaló que “ese proyecto bajó, no puede ir a tercer debate tal como está”. pic.twitter.com/bynU8zzdFO — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

El Proyecto de Ley 491 ha generado amplio debate debido a su impacto fiscal y económico, así como por las propuestas de financiamiento que han sido cuestionadas por distintos sectores.

La iniciativa busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados, pero enfrenta críticas relacionadas con su sostenibilidad y efectos en la economía nacional.