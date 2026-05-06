Ley 491: Chapman rechaza promesas "irreales" y dirigente de jubilados advierte freno al proyecto

El debate sobre el Proyecto de Ley 491, que busca aumentar el pago a jubilados y pensionados que cobran menos de $600.00 mensual, continúa generando reacciones en el país. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, cuestionó la viabilidad de la propuesta y aseguró que no hará promesas que no se puedan cumplir.
Proyecto de jubilados y pensionados podría frenarse en la Asamblea
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Por su parte, el dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, indicó que la iniciativa enfrenta dificultades para avanzar. “Ese proyecto bajó, no puede ir a tercer debate tal como está”, señaló.
Ley 491 en duda: Gobierno y jubilados chocan posturas
El Proyecto de Ley 491 ha generado amplio debate debido a su impacto fiscal y económico, así como por las propuestas de financiamiento que han sido cuestionadas por distintos sectores.
La iniciativa busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados, pero enfrenta críticas relacionadas con su sostenibilidad y efectos en la economía nacional.