Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 10:23

Ley 491: Chapman rechaza promesas "irreales" y dirigente de jubilados advierte freno al proyecto

Ministro Felipe Chapman rechaza promesas “irreales” sobre Ley 491, mientras dirigente advierte que el proyecto no avanzaría a tercer debate.

Aumento a jubilados y pensionados en la Ley 491

Aumento a jubilados y pensionados en la Ley 491

Foto/Asamblea Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El debate sobre el Proyecto de Ley 491, que busca aumentar el pago a jubilados y pensionados que cobran menos de $600.00 mensual, continúa generando reacciones en el país. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, cuestionó la viabilidad de la propuesta y aseguró que no hará promesas que no se puedan cumplir.

“Yo no prometo lo que no se puede cumplir y no prometo lo que es irreal, es decir, eso es demagogia”, expresó. “Yo no prometo lo que no se puede cumplir y no prometo lo que es irreal, es decir, eso es demagogia”, expresó.

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Proyecto de jubilados y pensionados podría frenarse en la Asamblea

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Por su parte, el dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, indicó que la iniciativa enfrenta dificultades para avanzar. “Ese proyecto bajó, no puede ir a tercer debate tal como está”, señaló.

Ley 491 en duda: Gobierno y jubilados chocan posturas

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El Proyecto de Ley 491 ha generado amplio debate debido a su impacto fiscal y económico, así como por las propuestas de financiamiento que han sido cuestionadas por distintos sectores.

La iniciativa busca mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados, pero enfrenta críticas relacionadas con su sostenibilidad y efectos en la economía nacional.

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